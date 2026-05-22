كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

2026-05-22 12:08
شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 22 أيار/مايو 2026، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وأطلقت قنابل صوت تجاه المركبات عند مدخل القرية، كما اقتحمت بلدات نعلين غرب رام الله، وسلواد ويبرود شرق المدينة، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة وإطلاق نار وقنابل صوت خلال الاقتحام.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب المدينة، وداهمت منزلًا وبناية سكنية، وأطلقت قنابل الصوت خلال العملية، فيما واصلت انتشارها داخل المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وأطلقت النار وقنابل الغاز والصوت، ونفذت مداهمات في منطقة خلة المي بمدينة يطا جنوب الخليل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وسط مداهمات لمنازل في المنطقة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واحتجزت عددًا من الشبان خلال الاقتحام.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين علي وبدر جمعة من قرية كفر قدوم الواقعة إلى الشرق من المدينة، كما واصلت اقتحام البلدة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع الواقعة في جنوب شرق بيت لحم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات متزامنة منذ ساعات، تخللتها عمليات مداهمة واعتقال وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز.

