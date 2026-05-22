كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أعدت قوائم تضم آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة لاستهدافهم بالاغتيال أو الاعتقال، بزعم مشاركتهم في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إطار حملة أمنية واسعة رافقت الحرب "الإسرائيلية" المستمرة على القطاع.

وبحسب الصحيفة، استخدمت سلطات الاحتلال تقنيات مراقبة متطورة وبرامج للتعرف على الوجوه من أجل تعقب المطلوبين وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال بحق المئات منهم، ضمن سياسة قالت إنها تستند إلى الردع ومنع انخراط فلسطينيين آخرين في العمل المسلح.

وتأتي هذه المعطيات في سياق حملة اعتقالات واسعة نفذها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب، طاولت آلاف الفلسطينيين، بينهم أطباء ومسعفون وصحفيون ونساء وأطفال، وسط شهادات متكررة عن تعرض المعتقلين لعمليات تعذيب وتنكيل داخل مراكز الاحتجاز والسجون "الإسرائيلية".

وكانت تقارير وشهادات قد وثقت تعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين المحررين من غزة لعمليات ضرب وإهانة وتجويع وإهمال طبي خلال فترة اعتقالهم، خاصة بعد إدراج أسمائهم ضمن قوائم الإفراج في صفقات التبادل. كما تحدث أسرى محررون عن تصاعد عمليات التنكيل في الأيام الأخيرة قبل الإفراج عنهم، وحرمانهم من العلاج والطعام، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والنفسية المتواصلة.

كذلك أفادت تقارير حقوقية وشهادات لمعتقلين مفرج عنهم بأن قوات الاحتلال مارست أنماطًا متعددة من التعذيب بحق معتقلي غزة، شملت الضرب العنيف، والتجريد من الملابس، والتقييد لساعات طويلة، والحرمان من الطعام واستخدام الكلاب في الاعتداء على الأسرى، فضلًا عن تهديدات وتحقيقات قاسية داخل مراكز احتجاز سرية.

