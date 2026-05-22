كشفت تقييمات لوزارة الحرب الأميركية أن الولايات المتحدة تحملت العبء الأكبر في التصدي للهجمات الصاروخية الإيرانية على "إسرائيل"، مستهلكة جزءاً كبيراً من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية المتطورة، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين.

وبحسب التقييمات، أطلقت القوات الأميركية أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة "ثاد"، أي ما يقارب نصف مخزون "البنتاغون"، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ من طرازي "ستاندرد 3" و"ستاندرد 6" من سفن حربية في شرق البحر المتوسط، في إطار "الدفاع عن إسرائيل" خلال المواجهة مع إيران.

في المقابل، استخدمت "إسرائيل" أقل من 100 صاروخ من منظومة "آرو"، ونحو 90 صاروخاً من منظومة "مقلاع داود"، ما يعكس، وفق مسؤولين أميركيين، حجم الاعتماد "الإسرائيلي" على الدعم العسكري الأميركي في الدفاع الجوي.

استنزاف مخزون الصواريخ يؤثر في جاهزية واشنطن

ووصف محللون عسكريون الأرقام بأنها "مذهلة"، محذرين من أن الاستنزاف السريع للمخزون الأميركي قد يؤثر في جاهزية واشنطن في مناطق أخرى، خصوصاً في آسيا، حيث تتابع اليابان وكوريا الجنوبية التطورات بقلق.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن الولايات المتحدة اعترضت ضعف عدد الصواريخ الإيرانية مقارنة بـ"إسرائيل"، بينما حذّر مسؤول آخر من أن أي تصعيد جديد مع إيران قد يفاقم هذا الخلل، خاصة مع إخراج بعض بطاريات الصواريخ "الإسرائيلية" من الخدمة لأعمال الصيانة.

كما تحدثت الصحيفة عن "توتر" في الاتصال الأخير بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط استياء داخل الإدارة الأميركية من الضغوط "الإسرائيلية" لاستئناف المواجهة مع إيران، في ظل ما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على مخزون الذخائر الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل" غير قادرة على خوض الحروب والفوز بها بمفردها، معتبراً أن الرأي العام لا يرى الحجم الحقيقي للدعم العسكري الأميركي المقدم لها.

