واصل العدو "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 22 أيار/ مايو 2026، اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، مستهدفًا الطواقم الإسعافية والمراكز الصحية، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، غير آبهٍ بالقرارات الدولية ولا بالمطالبات الأممية بتحييد القطاع الصحي والطواقم الإنسانية.

في هذا السياق، أعلن الدفاع المدني استشهاد 4 أشخاص، في غارة "إسرائيلية" استهدفت مركزًا إسعافيًا في بلدة حناويه قضاء صور، فيما أفادت المعلومات بسقوط جرحى أيضًا جراء العدوان.

وأفاد مراسلو وسائل الإعلام بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" قد شنّ، خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات استهدفت بلدات ياطر وشوكين وحناويه وحداثا والمنصوري والقليلة جنوبي لبنان، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الجنوبية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 9 أشخاص، يوم أمس الخميس، نتيجة غارة "إسرائيلية" استهدفت محيط مستشفى تبنين الحكومي في قضاء بنت جبيل، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمستشفى وأقسامه الحيوية. أدانت الوزارة الاعتداء على المستشفى، مؤكدة أن الغارة أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 7 من موظفي المستشفى، من ضمنهم 5 سيدات.

وأوضحت الوزارة أن العدوان ألحق أضرارًا كبيرة بالمحيط الخارجي للمستشفى، إضافة إلى التمديدات الكهربائية والكاميرات وسيارات الإسعاف المركونة في ساحته. كما طالت الأضرار الطوابق الثلاثة للمبنى، بما فيها أقسام الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة الطاقم الطبي.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الاعتداء يشكل حلقة جديدة من: “مسلسل الاعتداءات التي يصر العدو الإسرائيلي على ارتكابها، غير آبه بأي قانون إنساني أو دولي”.

من جهتها، شددت وزارة الصحة اللبنانية على أن العدو الإسرائيلي مستمر في انتهاكاته وتنصله من قرار منظمة الصحة العالمية القاضي بتحييد الأطقم الصحية والإسعافية في لبنان، وذلك بعد أقل من يومين على تبني الجمعية العامة للمنظمة قرارًا بأغلبية كبيرة لحماية القطاع الصحي اللبناني. وأكدت الوزارة أن العدو يواصل تحديه للقرارات الدولية واستهتاره بالقانون الدولي الإنساني، باستهداف المسعفين الذين لا يحملون سوى معدات الطوارئ والإنقاذ في أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

في التفاصيل، أعلنت الوزارة أن غارة "إسرائيلية" استهدفت بلدة دير قانون النهر في قضاء صور أدت إلى استشهاد 6 أشخاص، بينهم مسعفان من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، أحدهما إعلامي أيضًا، إضافة إلى طفلة سورية، فضلًا عن إصابة 6 آخرين، من بينهم 3 مسعفين وسيدة سورية. كما أشارت إلى أن الغارة التي استهدفت ليلًا بلدة حناويه في قضاء صور أسفرت، وفقًا للحصيلة النهائية، عن استشهاد 4 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية، إضافة إلى إصابة شخصين، أحدهما مسعف في الهيئة وسيدة.

بحسب آخر حصيلة صادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ الثاني من آذار/مارس الماضي وحتى ظهر أمس الخميسن، قد بلغت 3089 شهيدًا و9397 جريحًا.

