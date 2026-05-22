أعرب المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام عن "بالغ إدانته واستنكاره للتصعيد المستمر الذي يتعرض له الشعب اللبناني، في ظل الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة التي أدت بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى ارتقاء 3089 شهيدًا وإصابة 9397 آخرين منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، في مشهد إنساني مأساوي يعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المدنيين والبنية التحتية في لبنان".

ورحب المركز في بيان له اليوم الجمعة 22 أيار/مايو 2026 بوصول عدد من ناشطي "أسطول الصمود" إلى إسطنبول بعد الإفراج عنهم من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مثمنًا "كل الجهود المدنية والإنسانية الساعية إلى كسر الحصار والدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والكرامة والحرية".

كذلك عبّر المركز عن قلقه العميق "إزاء السياسات الدولية التي تستهدف الشعوب ومؤسساتها الوطنية تحت ذرائع سياسية وأمنية، وآخرها العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من الأفراد بتهمة دعم حزب الله، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات على الأراضي اللبنانية دون اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الطرف المعتدي".

ورأى المركز أن "ترتيب هذه الأحداث يكشف بوضوح غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق السلام العادل في المنطقة، ويؤكد استمرار نهج معاقبة الشعوب، كما حدث سابقًا مع شعوب العراق وإيران والسودان، وها هو الشعب اللبناني يواجه اليوم ذات السياسات عبر استهداف نوابه المنتخبين وجيشه ومؤسساته الوطنية، بدلًا من محاسبة الدولة المعتدية".



