تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بقصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق في القطاع، خصوصًا شرقي مدينة خانيونس وشمالي رفح، وسط تصعيد متواصل على المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

هذا؛ وأفاد مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس، بوصول شهيد، قالت مصادر فلسطينية إنه يعمل في رعي الغنم. وذكرت وسائل إعلامية أن الشهيد قضى بنيران طائرة "إسرائيلية" مسيّرة من نوع “كواد كابتر”، في منطقة شرق الشاكوش غربي مدينة رفح بالقرب من ما يعرف بـ”الخط الأصفر”. وقالت مصادر فلسطينية أخرى إن الشهيد هو رأفت عادل إبراهيم بريكة (42 عامًا) واستشهد جراء استهدافه بقنبلة من مسيّرة للاحتلال في منطقة الشاكوش.

كما شهدت الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا مكثفًا طال المناطق الشمالية والشرقية من خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي وجنوبي المدينة، فيما نفذ الجيش عمليتي نسف شمال شرقي خان يونس خلال ساعات الليل.

في موازاة التصعيد الميداني، طرح الممثل الأعلى لما يسمى “مجلس السلام” في غزة، نيكولاي ملادينوف، ما وصفها بـ”خريطة طريق” لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، تتضمن ترتيبات تتعلق بإعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل والانسحاب "الإسرائيلي" التدريجي ونشر قوة استقرار دولية.

ودعا ملادينوف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إلى إلزام "إسرائيل" بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، فبرأيه القطاع ما يزال يعيش “كارثة إنسانية”، في ظل تدمير أو تضرر 80% من المباني ووجود ملايين الأطنان من الركام، فيما شدد على أن نزع سلاح الفصائل يجب أن يتم “بشكل تدريجي وتحت إشراف دولي”.

وقدّم ملادينوف إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأول لما يسمى”مجلس السلام”، والذي يدّعي أن رفض حركة حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة هو “العقبة الرئيسة” أمام خطة السلام.

وقال في كلمته، والتي ألقاها عبر الفيديو: “مع مواصلتي دعوة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات واحترام التزاماتها.. يجب عليّ أيضًا أن أوضح أن تنفيذ (الخطة) لا يمكن أن يتقدم فقط من خلال الالتزامات الفلسطينية”. وأكد أن تواصل سقوط شهداء في القطاع، على الرغم من وقف إطلاق النار “البعيد كل البعد عن الكمال”، والقيود "الإسرائيلية" المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية “ليست قضايا مجردة”.

وتابع: “أريد أن أوضح مخاطر تقاعس الأطراف. يكمن الخطر في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور وضعًا دائمًا، مع انقسام غزة (مع سيطرة "إسرائيل" على نحو 60% من مساحة القطاع)، واحتفاظ حماس بالسيطرة العسكرية والإدارية على أكثر من مليوني شخص في أقل من نصف مساحة القطاع”. ولفت إلى أنه: “من المرجح أن يبقى هؤلاء الناس محاصرين بين الأنقاض، معتمدين على المساعدات، من دون إعادة إعمار كبيرة؛ لأن أموال إعادة الإعمار لن تصل حتى تُنزع الأسلحة”.

وشدد ملادينوف على أنه: “لا استثمار، لا تحرك، لا أفق. نتيجة لذلك، جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين يكبرون في الخيام، في خوف” ويسيطر عليهم اليأس، مضيفا “لا أمن لـ"إسرائيل" ولا مسار قابلًا للتحقيق لتقرير المصير الفلسطيني”.

هذا؛ وطرح ملادينوف “خريطة طريق” تضم 15 بندًا لتنفيذ خطة السلام التي اقترحها ترامب. قال إنها تحدد آليات تنفيذ ملفات مرتبطة بمستقبل القطاع، بينها إعادة الإعمار ونزع السلاح، والانسحاب "الإسرائيلي" وعمل قوة الاستقرار الدولية وإعادة بناء جهاز الشرطة. وأشار إلى أنه ما يزال من السابق لأوانه الحديث عن تعاف حقيقي في غزة، حيث يظل الواقع هناك مؤلمًا. وادعى “ضمانات أمنية من "إسرائيل" بأنه عندما تلتزم حماس بخريطة الطريق هذه، ستنتقل "إسرائيل" فورًا إلى الاضطلاع بالتزاماتها الأخرى بموجب اتفاق شرم الشيخ”؛ على حد تعبيره.

ورأى ملادينوف: “لن يطلب من أي مجموعة فلسطينية أن تسلم سلاحها إلى "إسرائيل"، فالسلاح لا يسلم إلى العدو بل إلى الدولة الفلسطينية الممثلة باللجنة الوطنية لإدارة غزة”. ولفت إلى أن نزع السلاح: “لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بل يتم على مراحل وفقًا لجدول زمني ورقابة دولية، وينطبق على الجميع”.

حماس ترفض تقرير يتبنى الرواية "الإسرائيلية"

في المقابل، رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير ما يسمى “مجلس السلام”، ورأت أنه يتبنى الرواية "الإسرائيلية"، ويتجاهل الخروقات اليومية التي ترتكبها إسرائيل لوقف النار. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، يوم أمس الخميس، إن طلب الممثل الأعلى لما يسمى “مجلس السلام” في غزة نيكولاي ملادينوف من مجلس الأمن الضغط على حماس بكل السبل لتنفيذ التزاماتها، يُعدّ استمرارًا في تبنّي الرؤية "الإسرائيلية" ومحاولة لإيجاد مسوغات لتصعيد الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار عليهم.

وأضاف قاسم أن استمرار حديث ميلادنوف عن زيادة المساعدات يخالف الواقع، والذي يؤكد مواصلة الاحتلال تقييد دخول المساعدات وإعادة هندسة سياسة التجويع. وأكد التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار رغم انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وأنها جاهزة لتسليم إدارة الحكم بشكل فوري وكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

