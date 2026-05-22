الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "هذه ليست حياة".. شهادات خوف من مستوطني الشمال 

لبنان

الأمن العام ردًا على الاتهامات الأميركية: نؤكد ثقتنا الكاملة مجددًا بضباطنا وعناصرنا
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الأمن العام ردًا على الاتهامات الأميركية: نؤكد ثقتنا الكاملة مجددًا بضباطنا وعناصرنا

2026-05-22 14:48
89

أكدت المديرية العام للأمن العام "ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية"، وذلك ردًا على المزاعم الأميركية الكاذبة حول تسريب أحد الضباط للمعلومات.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن العام التالي:

"توضيحًا لما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضباط المديرية العامة للأمن العام بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية، تؤكد المديرية مجددًا ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. كما تشدد على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيدًا من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصًا على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.

وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته، سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقًا لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية".

الكلمات المفتاحية
لبنان اميركا الأمن العام
إقرأ المزيد
المزيد
نداءٌ من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة إلى أهل المقاومة الشرفاء ورجالها الأبطال مساءً
نداءٌ من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة إلى أهل المقاومة الشرفاء ورجالها الأبطال مساءً
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 22 أيار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 22 أيار 2026
لبنان منذ ساعة
الأمن العام ردًا على الاتهامات الأميركية: نؤكد ثقتنا الكاملة مجددًا بضباطنا وعناصرنا
الأمن العام ردًا على الاتهامات الأميركية: نؤكد ثقتنا الكاملة مجددًا بضباطنا وعناصرنا
لبنان منذ ساعة
المفتي قبلان: لبنان يغلي بشدة والسلطة المعتمدة تمارس سياسة الإقصاء
المفتي قبلان: لبنان يغلي بشدة والسلطة المعتمدة تمارس سياسة الإقصاء
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الأمن العام ردًا على الاتهامات الأميركية: نؤكد ثقتنا الكاملة مجددًا بضباطنا وعناصرنا
الأمن العام ردًا على الاتهامات الأميركية: نؤكد ثقتنا الكاملة مجددًا بضباطنا وعناصرنا
لبنان منذ ساعة
المفتي قبلان: لبنان يغلي بشدة والسلطة المعتمدة تمارس سياسة الإقصاء
المفتي قبلان: لبنان يغلي بشدة والسلطة المعتمدة تمارس سياسة الإقصاء
لبنان منذ ساعتين
المركز السوداني لحقوق الإنسان يستنكر العدوان الصهيوني والعقوبات الأميركية على لبنان
المركز السوداني لحقوق الإنسان يستنكر العدوان الصهيوني والعقوبات الأميركية على لبنان
عربي ودولي منذ ساعتين
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة