تعيش مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة حالة من التوتر والقلق، عقب الحادثة التي أعلن الجيش "الإسرائيلي" فيها، اليوم الجمعة (22 أيار/ مايو 2026)، رصد مقاومين اثنين في جنوب لبنان، قبل أن تجري محاولة استهدافهما جوًا قرب الحدود، في منطقة مقابلة لمستوطنتي "دوفيف" و"يرؤون".

وشهدت مستوطنة "دوفيف" فجر الجمعة حالة من الذعر بعد دوي انفجارات عنيفة عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة، ما دفع المستوطنين إلى حالة استنفار وسط مخاوف أمنية متصاعدة على طول الحدود مع لبنان.

وقال المستوطن إسرائيل سباغي، وهو مزارع يقيم في المستوطنة منذ سنوات، إنه استيقظ على أصوات مروحيات وقصف في المنطقة، مضيفًا: "صعدت فورًا إلى الشرفة لأرى ما يحدث. كان هناك ضباب ولم أرَ شيئًا، لكنني سمعت القصف بوضوح".

وبحسب إفادات المستوطنين، فقد تبيّن لاحقًا أن الجيش "الإسرائيلي" حاول إحباط محاولة تسلّل لمقاومين على بُعد أقل من كيلومتر واحد من المستوطنة، في حادثة زادت من الشعور بانعدام الأمان في المنطقة.

وقال سباغي إن الحادثة تعكس "واقعًا هشًا" رغم الإجراءات الأمنية، مضيفًا: "رغم كل ما يفعله الجيش، فإنهم يصلون إلينا. كل الأسوار التي أُقيمت ليست حلًا، وفي النهاية قد يتمكن أحد من التسلل".

وأشار إلى أن الحياة اليومية في المستوطنة تأثرت بشكل كبير، موضحًا أن أجواء عيد الشفوعوت، الذي كان مناسبة احتفالية للمزارعين، تحوّلت إلى حالة من الخوف والفراغ، قائلاً: "الشوارع فارغة، والخوف واضح على وجوه الناس".

وأضاف أن أفراد عائلته ترددوا في المشاركة في الاحتفال بسبب الوضع الأمني، مشيرًا إلى أنه كان قد أعد ترتيبات عائلية للاحتفال لكنها لم تكتمل، ما عمّق شعوره بالإحباط.

وتحدث سباغي أيضًا عن تفكيره في مغادرة المستوطنة، رغم استثماراته فيها، قائلاً: "هذه ليست حياة. سأُنهي العمل ثم أستأجر شقة في نهاريا وأغادر. المشكلة أنه لا يوجد أفق، والدولة والجيش عالقان في مأزق".

وفي سياق متصل، أشار تقرير ميداني إلى أن قوات لواء المظليين "الإسرائيلي" كانت قد رصدت قبل نحو شهر مقاومين في منطقة بنت جبيل، زعمت إنهم خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار -وفق تعبيرها- واقتربوا من القوات، قبل أن ينفذ سلاح الجو "الإسرائيلي" غارة حاولت استهدافهم.

