الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بالصور| حزب الله يشيّع 4 شهداء في روضتي "الشهيدين" في الغبيري و"الزهراء" في الكفاءات

إيران

بزشكيان: الإعلام الصهيوني يمنع رؤية الحقائق.. وبإمكاننا زيادة نفوذنا الإعلامي
🎧 إستمع للمقال
إيران

بزشكيان: الإعلام الصهيوني يمنع رؤية الحقائق.. وبإمكاننا زيادة نفوذنا الإعلامي

2026-05-22 17:22
58

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "جزءًا من وسائل الإعلام اليوم هي تحت سيطرة الصهاينة، ولا تسمح للناس برؤية الحقائق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بزشكيان حديثه، الجمعة 22 أيار/مايو 2026، عن "دور ورسالة إدارات العلاقات العامة"، قائلًا: كلما تمكَّنت إدارات العلاقات العامة من زيادة نفوذها ونطاق عملها، فهذا يعني أنّها أدّت واجبها ورسالتها بشكل جيّد".

أضاف بزشكيان: "إذا تمكَّنت إدارات العلاقات العامة لدينا من توسيع نفوذها إلى ما وراء الحدود الجغرافية، وتوسيع نطاق الإعلام والتوعية، فسيحدث أمر مهم".

وأشار إلى أنّه "باستخدام الإمكانات المتاحة والفضاء الافتراضي، يمكن لإدارات العلاقات العامة أنْ تجعل هذا النفوذ أكثر عمقًا واتِّساعًا وأنْ تزيد من مستوى الوعي".

كما شدّد الرئيس الإيراني على أنّ "هذه رسالة عظيمة تقع على عاتق الناشطين في مجال العلاقات العامة".

الكلمات المفتاحية
الإعلام بزشكيان إيران الإعلام الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: الإعلام الصهيوني يمنع رؤية الحقائق.. وبإمكاننا زيادة نفوذنا الإعلامي
بزشكيان: الإعلام الصهيوني يمنع رؤية الحقائق.. وبإمكاننا زيادة نفوذنا الإعلامي
إيران منذ ساعة
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
إيران منذ 8 ساعات
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
إيران منذ 8 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
بزشكيان: الإعلام الصهيوني يمنع رؤية الحقائق.. وبإمكاننا زيادة نفوذنا الإعلامي
بزشكيان: الإعلام الصهيوني يمنع رؤية الحقائق.. وبإمكاننا زيادة نفوذنا الإعلامي
إيران منذ ساعة
المركز السوداني لحقوق الإنسان يستنكر العدوان الصهيوني والعقوبات الأميركية على لبنان
المركز السوداني لحقوق الإنسان يستنكر العدوان الصهيوني والعقوبات الأميركية على لبنان
عربي ودولي منذ 4 ساعات
"فايننشال تايمز": فرصة ذهبية لليوان الصيني وسط الحرب 
عربي ودولي منذ يوم
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : صمت مجلس الأمن تجاه تهديدات واشنطن لطهران سابقة خطيرة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : صمت مجلس الأمن تجاه تهديدات واشنطن لطهران سابقة خطيرة
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة