أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "جزءًا من وسائل الإعلام اليوم هي تحت سيطرة الصهاينة، ولا تسمح للناس برؤية الحقائق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بزشكيان حديثه، الجمعة 22 أيار/مايو 2026، عن "دور ورسالة إدارات العلاقات العامة"، قائلًا: كلما تمكَّنت إدارات العلاقات العامة من زيادة نفوذها ونطاق عملها، فهذا يعني أنّها أدّت واجبها ورسالتها بشكل جيّد".

أضاف بزشكيان: "إذا تمكَّنت إدارات العلاقات العامة لدينا من توسيع نفوذها إلى ما وراء الحدود الجغرافية، وتوسيع نطاق الإعلام والتوعية، فسيحدث أمر مهم".

وأشار إلى أنّه "باستخدام الإمكانات المتاحة والفضاء الافتراضي، يمكن لإدارات العلاقات العامة أنْ تجعل هذا النفوذ أكثر عمقًا واتِّساعًا وأنْ تزيد من مستوى الوعي".

كما شدّد الرئيس الإيراني على أنّ "هذه رسالة عظيمة تقع على عاتق الناشطين في مجال العلاقات العامة".

الكلمات المفتاحية