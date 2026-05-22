شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، الجمعة 22 أيار/مايو 2026، الشهداء هادي محمد مرتضى ومحمد علي قاسم هاشم وخليل محمد حطيط وعلي محمد أبي حيدر، ممّن ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه بمواجهة العدو الصهيوني.

ووارى المشيّعون الشهيد مرتضى في ثرى "روضة الشهيدين" والشهيد قاسم في "روضة الحاج عماد" في منطقة الغبيري، والشهيد حطيط في "روضة الزهراء" في محلّة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت. أما الشهيد أبي حيدر فتم دفنه وديعةً.

