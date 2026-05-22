ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء أنّ ""الأزمة" بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيران بخصوص مخزون اليورانيوم ومضيق هرمز تحدث تداعيات خطيرة".

وأوضحت الوكالة أنّ "التداعيات تشمل أسعار النفط، وتهدد بتباطؤ يشبه الركود في عام 2008".

وفيما أشارت إلى أنّ "أسواق النفط تشهد تقلُّبات حادَّة في محاولة المتداولين لتقييم احتمالات السلام مقابل تصعيد جديد"، لفتت الانتباه إلى أنّ "المخاطر الاقتصادية باتت أكثر إلحاحًا من أيِّ وقت مضى".

ونقلت الوكالة عن "مجموعة رابيدان للطاقة" تحذيرها من "أزمة قد تضاهي تداعيات الركود الكبير لعام 2008"، متحدّثةً عن "وجود احتمال بأنْ يرتفع سعر (النفط) الخام (مزيج) "برنت" (الأميركي) إلى نحو 130 دولارًا للبرميل".

