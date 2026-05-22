ألغى قادة "الحزب الجمهوري" في مجلس النواب الأميركي، فجأةً، التصويت على قرار لإنهاء الحرب على إيران، مشترطين حصول الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، وذلك بعد يومين من إجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية إنّ "الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي ألغوا التصويت على صلاحيات الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلّق بالنِّصاب القانوني"، مضيفة: "كان من المقرَّر إجراء التصويت في وقت متأخر أمس الخميس (21 أيار/مايو 2026)، قبل مغادرة أعضاء المجلس واشنطن لقضاء عطلة رسمية".

وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب غريغوري ميكس، للصحافيين عقب إلغاء التصويت: "كان لدينا الأصوات من دون شك، وكانوا (الجمهوريون) يعلمون ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "قيادة ""الحزب الجمهوري" قررت تأجيل التصويت إلى أوائل حزيران (يونيو 2026) بعد عطلة "يوم الذكرى"".

وجاء هذا الإلغاء برغم أنّه كان متوقَّعا مَضِي المجلس نحو إقرار القرار أمس الخميس، في ظل احتمال انشقاق عدد من الجمهوريين عن قرار حزبهم وغياب آخرين عن الجلسة.

وسبق أنْ عرقل مجلس النواب الأميركي ثلاث قرارات تتعلّق بصلاحيات الحرب خلال عمليات تصويت متقاربة في وقت سابق من العام الحالي، بدعم شبه كامل من الجمهوريين، في مؤشّر إلى الدعم القوي الذي يحظى به العدوان العسكري على إيران وترامب داخل الحزب.

غير أنّ هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجًا، بعدما فشل تمرير الإجراء في وقت سابق إثر تعادل الأصوات، وذلك بعد أسابيع من بدء الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير 2026.

وكان الديمقراطيون، ومعهم بعض الجمهوريين، قد دعوا ترامب إلى التوجُّه إلى الكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية، معللين ذلك بأنّ "الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب"، وأعربوا عن مخاوف من أنْ يكون ترامب قد "أدخل البلاد في صراع طويل من دون إستراتيجية واضحة"، بحسب "فوكس نيوز".

جدير ذكره أنّ مجلس الشيوخ الأميركي أقر، الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026، إجراءً منفصلًا لكنّه مشابه بشأن صلاحيات الحرب، في خطوة نادرة بدت كـ"توبيخ" لترامب.

وجاء التصويت الإجرائي للمضي قُدمًا في القرار بنتيجة 50 صوتًا مقابل 47 صوتًا، حيث صوّت 4 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء عضو واحد لمصلحة القرار، بينما تغيَّب ثلاثة أعضاء جمهوريين عن التصويت.



