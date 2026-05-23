العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:44 |الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب كل الأطراف مع الوساطة للتوصل إلى اتفاق
00:26 |الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفيًا مع وزير خارجية تركيا وساطة باكستان بين واشنطن وطهران
00:22 |"تسنيم" عن مصدر عسكري: في حال تمادي الولايات المتحدة في أطماعها واختلاق الذرائع والإقدام على عمل عسكري محتمل فإنها ستتلقى عقابها الكبير الثالث
00:21 |"تسنيم" عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ترصد الأوضاع بدقة تامة وأعدت سيناريوهات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها في حال ارتكابهم أي حماقة تحت أي ذريعة كانت
00:20 |"تسنيم" عن مصدر عسكري: الولايات المتحدة تدرك أن طريق تحقيق أي تفوق أو كسب امتيازات عبر الخيار العسكري هو مغلق أمامها
00:20 |"تسنيم" عن مصدر عسكري: إذا ارتكب العدو أي حماقة فإنه سيشهد "النسخة الثالثة من المواجهة الإيرانية"