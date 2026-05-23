

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 22/05/2026، 19 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 12:30 استهداف مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة.

2- السّاعة 15:00 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مسكاف عام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

3- السّاعة 15:30 استهداف منصّة قبّة حديديّة في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

4- السّاعة 15:30 استهداف آلية اتصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مسكاف عام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

5- السّاعة 15:35 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابات مؤكدة ما دفع لاستدعاء الطيران المروحي لإخلائها.

6- السّاعة 15:40 استهداف ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع الرّاهب بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

7- السّاعة 16:00 استهداف مركز قيادي مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

8- السّاعة 16:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة مركبا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- السّاعة 16:05 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة دير حنا جنوبي بلدة البياضة بصلية صاروخيّة.

10- السّاعة 16:30 استهداف موقع المرج بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

11- السّاعة 17:00 استهداف الموقع المستحدث في مارون الرأس جنوب لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

12- السّاعة 17:00 استهداف تموضع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ داخل خيمة في بلدة مارون الراس جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.

13- السّاعة 17:40 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصاروخ ثقيل.

14- السّاعة 18:20 استهداف مركز قيادي مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

15- السّاعة 18:50 استهداف تجمُّع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

16- السّاعة 19:40 استهداف قوة إسرائيليّة متموضعة في بلدة النّاقورة بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

17- السّاعة 19:45 استهداف مركز قيادي مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمسيّرة انقضاضيّة.

18- السّاعة 19:55 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة النّاقورة بمسيّرة انقضاضيّة.

19- السّاعة 20:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مدخل منطقة وادي حامول في بلدة النّاقورة بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

