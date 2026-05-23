غنوة سكاف



نظمت شبكة حماية الطفل الفلسطيني نشاطًا ثقافيًا و رياضيًا في مخيم نهر البارد، لمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين و تضامنًا مع آلاف الأطفال الذين ارتكب العدو الصهيوني بحقهم المجازر و الجرائم الوحشية، بحضور الفرق الكشفية و مئات الأطفال من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان الذين ارتدوا الكوفية الفلسطينية و رفعوا العلم الفلسطيني.

تخلّل النشاط عدد من الفعاليات التراثية المتنوعة لكشافة الكوفية و تلاوة الأطفال للقصائد الوطنية، إضافةً إلى إقامة معرض للصور يحاكي الجرائم الصهيونية بحق اطفال فلسطين.

مركز التضامن الاجتماعي

وفي السياق نفسه، تحدث مدير مركز التضامن الاجتماعي أبو الرائد عثمان الذي شدد على ضرورة حماية الطفل الفلسطيني و العربي من الاعتداءات الصهيونية المستمرة دون أي رادع، و في ظل عدم تحرك الجهات الدولية للضغط على العدو لوقف جرائمه اليومية على أرض فلسطين.

اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد

كلمة اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد ألقاها الناشط أبو صالح موعد، حيث شدد فيها على أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني سيبقون متمسكين بالمسيرة النضالية حتى تتحرر أرضهم ويتحقق حلم العودة إلى ربوع فلسطين، لأن الأرض التي سلبوها منا تستحق التضحية و تقديم أغلى ما لدينا.

شبكة حماية الطفل

بدورها، قالت مسؤولة شبكة حماية الطفل رنا الحسن، إن حلم العودة سيبقى يراودنا مهما تقادم الزمن، و إن شعبنا في الداخل و الخارج سيواصل مسيرته الكفاحية والجهادية حتى تحرير كامل فلسطين، حيث لم يستطيع أحد ابعادنا عن فلسطين رغم الضغوطات التي نواجهها لنتخلى عن قضيتنا المحقة.

و شدد المتحدثون على ضرورة إقامة محاكمة عالمية لمجرمي الحرب من قادة كيان العدو الصهيوني الذين تلطخت أيديهم بدماء الآلاف من الأطفال من أبناء فلسطين و دول المنطقة الذين تم قتل أكثرهم في المدارس و أماكن النزوح أمام مرأى العالم أجمع.

الكلمات المفتاحية