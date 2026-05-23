واصل جيش الاحتلال خرقه وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 226 من اتفاق وقف الحرب.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف خارج انتشار جيش الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة.

كذلك، استشهد الفلسطيني لؤي بصل 27 عامًا وأُصيب آخرون في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" مواطنين قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

يذكر أن الشهيد يلتحق بأربعة من أشقائه استشهدوا خلال الحرب على غزة.

وفي وقتٍ سابق، استشهد رأفت عادل ابراهيم بريكة 42 عامًا جراء إطلاق قنبلة على منطقة شرق منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" منزلًا في مخيم البريج وسط القطاع بعد مطالبة مربع سكنى بالإخلاء مخلفًا دمارًا هائلًا في المكان .

كذلك، قصفت طائرات العدو منزلًا لعائلة أبو سيف في مخيم النصيرات بعد تحذير مربع سكنى كبير وخلف القصف دمارًا في المنازل المجاورة.

ويواصل جيش الاحتلال للأسبوع الثاني تدمير منازل في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال دمر 7 منازل خلال 24 ساعة .

هذا، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف طالت منازل شرقي مدينة غزة، كما أُصيب فلسطينيان بنيران مسيّرة "إسرائيلية" في جباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 883 إضافةً إلى 2648 مصابًا، بينما تمكّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 776 شهيدًا من تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026 بلغ 72775 و المصابين 172750.

