قال المرجع الوطني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في تدوينة عبر منصّة "إكس": هل يلوم الجمهوريّة الإسلاميّة عاقل على الدفاع عن نفسها أمام حرب عدوانيّة بهذا المستوى الاجتثاثي؟!

وتابع "ليُسأل دونالد ترامب الأمريكي وكلُّ الأمريكيين ممن لا إيمان لهم بالإسلام أن يحكم أمريكيّ مسلم أمريكا بالحكم الإسلامي، ولا يشك أحد بأنّ الجواب سيأتي بالنفي الجازم".

وأضاف "هنا يأتي هذا السؤال: كيف يحارب ترامب الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران من أجل إسقاط النظام الإسلامي الحاكم لها، ويقيم مقامه النظام الذي يريده وهو أمريكيٌّ لا إيراني، وكافر غير مسلم؟! وهل يلوم الجمهوريّة الإسلاميّة عاقل على الدفاع عن نفسها أمام حرب عدوانيّة بهذا المستوى الاجتثاثي؟!

ألا هل من إنصاف، وكلمة حق من أجل الحق؟".

وتابع "لو عمّت صحوة العقل والضمير الشعوب والأمم لحقَّ الحقُّ، وبطل الباطل في حياة العالم، وعمّ الخير، وذهبت الشرور. وكل مسلم في العالم استكمل شروط التكليف الإلهي ليتحمل مسؤوليّته في هذا الأمر؛ أمر ضميره الديني وموقفه".

