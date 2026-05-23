الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي علماء جبل عامل: العقوبات الأميركية تكشف التورط في خدمة المشروع الأميركي ـ"الإسرائيلي"

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"رويترز": ترامب يواجه مأزقًا استراتيجيًا في الحرب مع إيران

2026-05-23 11:04
47

ذكرت "رويترز" أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على حرب كان يُفترض أن تنتهي خلال ستة أسابيع بما وُصف بـ"النصر الحاسم"، تواجه واشنطن تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخسر هذه المعركة.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم الضربات العسكرية الأمريكية، فإن إيران لم تنهَر، بل ما تزال تحتفظ، بأداة الضغط الرئيسية من خلال استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ونقلت "رويترز" عن محللين قولهم إن ترامب بات عالقًا في مأزق استراتيجي، إذ لا يستطيع إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه لإنهاء الحرب، وفي الوقت نفسه لا يملك هامشًا واسعًا لتوسيع نطاق الضربات العسكرية.

وأضاف التقرير أن ما كان يُنظر إليه بوصفه "حربًا قصيرة" تحول إلى تحدٍّ سياسي واستراتيجي قد يفضي إلى تآكل مكانة الولايات المتحدة عالميًا بصورة تفوق تأثير صراعات أخرى شهدتها العقود الأخيرة، خصوصًا بالنسبة لرئيس اعتاد التفاخر بتحقيق الانتصارات.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"رويترز": ترامب يواجه مأزقًا استراتيجيًا في الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 17 دقيقة
آية الله قاسم: الدفاع عن إيران حق أمام حرب اجتثاثية
آية الله قاسم: الدفاع عن إيران حق أمام حرب اجتثاثية
عربي ودولي منذ 33 دقيقة
الولايات المتحدة: تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى
الولايات المتحدة: تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يلغون التصويت على قرار لإنهاء الحرب على إيران 
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يلغون التصويت على قرار لإنهاء الحرب على إيران 
عربي ودولي منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
"رويترز": ترامب يواجه مأزقًا استراتيجيًا في الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 17 دقيقة
آية الله قاسم: الدفاع عن إيران حق أمام حرب اجتثاثية
آية الله قاسم: الدفاع عن إيران حق أمام حرب اجتثاثية
عربي ودولي منذ 33 دقيقة
لا مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران | تقييم استخباري إيراني: ترامب قد يخضع لنتنياهو
لا مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران | تقييم استخباري إيراني: ترامب قد يخضع لنتنياهو
مقالات مختارة منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة