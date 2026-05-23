كثّف العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الجوية والمدفعية على مناطق لبنانية عدة، مستهدفًا بلدات في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، إضافة إلى دمار واسع في المباني السكنية والبنى التحتية.

ففي البقاع، شنّ طيران العدو الحربي "الإسرائيلي" قبيل منتصف الليل خمس غارات استهدفت منطقة النبي سريج في جرود بلدة بريتال عند سفوح السلسلة الشرقية، أعقبها تنفيذ غارة سادسة على جرود السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء المنطقة.

وفي الجنوب، استهدف طيران العدو الحربي "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت (23 أيار 2025)، مبنى "كريت" في مدينة صور، قرب محطة بيطار وسط المدينة، بعد تهديده من قبل الاحتلال، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتسويته بالأرض، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمنازل المجاورة وشبكات المياه والكهرباء والطرقات الداخلية. كما أغار الطيران المعادي على المبنى المهدّد قرب مستشفى حيرام في صور، متسببًا بأضرار كبيرة داخل المستشفى، طالت غرف العمليات وأقسام المرضى والممرضين والعيادات، فضلًا عن تضرر شبكات الكهرباء وتحطم الزجاج.

وفي قضاء صور أيضًا، استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" أحد بساتين الحمضيات في بلدة البازورية، ما أدى إلى إصابة عدد من العمال السوريين أثناء عملهم في المكان. كما أدت غارة "إسرائيلية" على بلدة الشهابية إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى، فيما شنّ طيران العدو الحربي غارة على منطقة البقبوق شمال صور.

وفي النبطية، نفذت مسيّرة "إسرائيلية" غارة بصاروخ موجّه استهدفت محيط ثكنة الجيش اللبناني في النبطية الفوقا، قبل أن تعاود بعد أقل من عشر دقائق استهداف دراجة نارية في محيط روضة الصالحين والمدينة الصناعية في مدينة النبطية. كذلك، شنّ الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة صباحًا غارة جوية على بلدة يحمر الشقيف، بعدما سبق ذلك قصف مدفعي طال أطراف بلدتي جبشيت وشوكين.

أما في قضاء مرجعيون، فقد نفذ الجيش "الإسرائيلي" تفجيرًا كبيرًا في بلدة الطيبة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة قبريخا، فيما شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين عنيفتين على بلدة دبين.

وفي منطقة راشيا الوادي، أغار طيران العدو فجرًا على منزل في بلدة الرفيد، ما أدى إلى ارتقاء شهيد ووقوع جريح.

وكانت غارة "إسرائيلية" قد استهدفت منتصف ليل أمس بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل وارتقاء أربعة شهداء، في حين تعرضت بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل لغارة معادية إضافية ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على القرى الجنوبية.

