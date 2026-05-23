قال مراسل ومحلل الشؤون الدولية في "صحيفة معاريف" إيلي ليون إن الخشية تتصاعد في "إسرائيل" من احتمال قيام الولايات المتحدة بتقديم تنازلات أمام طهران، من شأنها أن تترك القدرات النووية والصاروخية لطهران على حالها دون مساس.

ليون أشار الى أنه تأكيدًا لمنشورات سابقة، صادق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" على حدوث مكالمة هاتفية مشحونة مؤخرًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي أبدى معارضة قاطعة لأيّ اتفاق جزئي لإنهاء الحرب، في حين دافع الرئيس الأميركي عن المسار الدبلوماسي ومحاولات التوصل إلى تفاهمات.

بحسب ليون، في ظل الخلافات القائمة بين "تل أبيب" وواشنطن، يحضر الوسطاء الإقليميون في سباق محموم لبلورة صيغة تحول دون توجيه موجة ضربات جديدة من قِبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران.

ليون نقل عن مصادر رسمية في الشرق الأوسط تحذيرها من أنه في غياب اختراقٍ دبلوماسي، فإن الضربات قد تنفذ في غضون أيام قليلة، فيما تحاول باكستان إلى جانب قطر، جسر الفجوات العميقة.

وقال ليون "حيث تقف المطالب الأميركية لكبح البرنامج النووي في كفة، تتطلع إيران في الكفة الأخرى إلى حصر الاتفاق في إنهاء الحرب، ورفع القيود عن مضيق هرمز، والحصول على تسهيلات اقتصادية واسعة، دون تقديم تنازلات نووية مسبقة".

كذلك أضاف ليون "الغاية الفورية للأطراف لا تتمثل في المشاركة في توقيع اتفاق رسمي، بل في صياغة رسالة نوايا أو مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار وتضع أساسًا لاستمرار المباحثات، مشيرًا الى ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الفشل في التوصل إلى هذه التفاهمات قد يقود إلى فتح جولة ضربات قصيرة ومركزة خلال الأيام المقبلة ضد أهداف اقتصادية وأهداف طاقة في إيران، بغية زيادة الضغط على النظام.

وتابع ليون: " عقد ترامب داخل البيت الأبيض اجتماعًا لكبار مسؤولي مؤسسة الأمن القومي لديه للتباحث في الخطوات المقبلة. ورغم عدم اتخاذ قرار رسمي، أوضح ترامب أنه معني بمنح الدبلوماسية فرصة إضافية، لكنه رفض إزاحة الخيار العسكري عن الطاولة".

