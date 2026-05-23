أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن 25 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفنًا تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن العلاقات العامة في الحرس أشارت إلى أن السيطرة الذكية على مضيق هرمز لا تزال تمارس بقوة من قبل القوات البحرية التابعة للحرس، وذلك على الرغم من عدم الاستقرار والأمن الذي خلفه عدوان الجيش الأميركي الإرهابي في المضيق.

الكلمات المفتاحية