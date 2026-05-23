أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن ما يجري من جرائم وخروقات وتصعيد متواصل على قطاع غزة تمثل ليلة أمس بقصف المنازل السكنية وتشريد أهلها، يمثل إنقلابًا واضحًا على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء.

وأوضح قاسم، اليوم السبت ( 23 أيار 2026)، أن التفاهمات نصّت على انسحاب قوات الاحتلال المجرم وعدم فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أن الاحتلال واصل القصف والتدمير والتوغل باتجاه مناطق سكن المواطنين، في محاولة لفرض الأمر الواقع وتضييق الخناق على أبناء شعبنا.

وشدد أن ما يحدث ليس خروقات عابرة، بل عدوان ممنهج واستهتار بالوساطات والضمانات، واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل بحق أكثر من مليوني إنسان.

ودعا قاسم الوسطاء والأطراف التي شهدت اتفاق شرم الشيخ وما يسمى بمجلس السلام، إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته والتراجع عن تجاوزاته الإجرامية.

