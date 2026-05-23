كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

حماس: جرائم وخروقات الاحتلال المتواصلة انقلاب واضح على التفاهمات

2026-05-23 13:41
أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن ما يجري من جرائم وخروقات وتصعيد متواصل على قطاع غزة تمثل ليلة أمس بقصف المنازل السكنية وتشريد أهلها، يمثل إنقلابًا واضحًا على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء.

وأوضح قاسم، اليوم السبت ( 23 أيار 2026)، أن التفاهمات نصّت على انسحاب قوات الاحتلال المجرم وعدم فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أن الاحتلال واصل القصف والتدمير والتوغل باتجاه مناطق سكن المواطنين، في محاولة لفرض الأمر الواقع وتضييق الخناق على أبناء شعبنا.

وشدد أن ما يحدث ليس خروقات عابرة، بل عدوان ممنهج واستهتار بالوساطات والضمانات، واستمرار لسياسات الحصار والتجويع والقتل بحق أكثر من مليوني إنسان.

ودعا قاسم الوسطاء والأطراف التي شهدت اتفاق شرم الشيخ وما يسمى بمجلس السلام، إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته والتراجع عن تجاوزاته الإجرامية.

فلسطين المحتلة العدوان الصهيوني على غزة حركة حماس
