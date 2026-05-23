رد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر على قرارات الخزانة الأميركية فيما يتعلق بالعقوبات على نواب لبنانيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تتخذ قراراتها بكل شيء بحروبها على الدول وباختطاف رؤساء دول بشكل منفرد وبدون وجه حق أو مبرر.

أضاف: "إذا كانت العقوبات كما يفسرها البعض بأنها رسالة أو ضغط على الرئيس نبيه بري والجيش اللبناني والقوى الأمنية والأمن العام من طائفة فهؤلاء إما جهلة او هم لا يعرفون معدن الرئيس نبيه بري أو يسعون لتجاهل تاريخه منذ قبل رئاسة المجلس والوزارات في نضاله التاريخي وثباته على مواقفه في مواجهة العدو الصهيوني وأعداء الوطن وثباته في جمع اللبنانيين".



كلام النائب زعيتر جاء خلال استقباله وفود شعبية أمت منزله في بعلبك بحضور قيادات من حركة أمل بينهم مسؤول قسم الصحة في حركة امل الدكتور علي الكيال، مسؤول لجنة المصالحة في حركة امل علي كركبا، نائب رئيس بلدية حوش تل صفية محمد معاوية، مسؤول المنطقة الخامسة في حركة أمل محمد عبدالله وفد من لجنة العفو العام، ممثلين عن بلدية نحلة وفعاليات.

وانتقد زعيتر مواقف بعض اللبنانيين على مواقفهم، وقال: "هؤلاء هم أشبه بالمرتزقة بتصاريح مدفوعة الأجر بعيدًا عن الإطار الوطني الجامع".

وأكد زعيتر مواقف حركة أمل الثابتة المستقاة من إمام الوطن السيد موسى الصدر والرئيس نبيه بري مهما اشتدت الضغوطات ومهما كانت الصعوبات رغم كل المحاولات والضغط على لبنان من أجل التسليم والاستسلام للعدو فخط ونهج حركة أمل وفق المبادئ التي وضعها الإمام السيد موسى الصدر وأرساها الرئيس نبيه بري ستبقى ثابتة وهي تتمثل بتحرير الارض واعادة الاسرى وإعادة الاعمار والانسحاب "الاسرائيلي" بالكامل بدون قيد او شرط مع موقف الرئيس الثابت من المباحثات والحوار المباشر وهذا من المواقف المحسومة

وأشار إلى أن الأصوات التي تصدر من هنا وهناك بأن هذه العقوبات هي للضغط على الرئيس بري وقد استهدفت نواب زملاء لنا في كتلة الوفاء والاخوين أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي وقادة أجهزة أمنية فكلكم تعرفون أن الرئيس بري هو صمام الأمان الثابت على مواقفه والضامن للاستقرار الداخلي وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية.



وتابع قائلًا: "يستذكرني كلام الإمام السيد موسى الصدر بأننا نسعى إلى جانب الحق وتحرير الأرض ومخاصمة أعداء الوطن و"إسرائيل" مهما كانت الضغوطات أو محاولات الاستنزاف فلم ولن نتراجع وخصوصًا إذا كان المستهدف هو الرئيس نبيه بري حامي المقاومة وصمام أمان الوطن ولن نلتفت إلى الوراء مهما كانت الأعاصير والكلام الفارغ ولن نجيب عليه بهذا المستوى الفارغ سواء بالداخل او الخارج.

هذا، وحيا زعيتر شهداء المقاومة والجرحى من كشافة ومدنيين وعسكريين ونساء وشيوخ وأطفال ودفاع مدني وهيئات إسعافية خيرية.

