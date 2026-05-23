كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي في رسالة إلى الشيخ قاسم: وقف إطلاق النار في لبنان شرط أساس لأي اتفاق
عراقجي في رسالة إلى الشيخ قاسم: وقف إطلاق النار في لبنان شرط أساس لأي اتفاق

2026-05-23 16:12
تلقى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رسالة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور عباس عراقجي، ومما ورد فيها النقاط التالية:

- إن الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر. إن هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه).

- منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية طرحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وهذا الموضوع المهم حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة الإيرانية وشعبنا البطل وسيبقى كذلك.

-  في آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار.

