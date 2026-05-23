ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ "معظم أرجاء "إسرائيل" حظيت بعطلة نهاية أسبوع طويلة وهادئة، إلّا أنّ منطقة الجليل شهدت إطلاق ما لا يقل عن 11 إنذارًا منذ يوم الخميس، كما أُطلقَت 10 محلِّقات على الأقل منذ أمس (الجمعة 22 أيار/مايو 2026)".

ونقل الموقع عن المستوطنة نيرا التي جاءت إلى صفد لقضاء "عطلتها"، قولها: "هنا، تدرك مدى سوء الوضع واختلافه جذريًا عمّا يتم تصويره لـ"الرأي العام"".

من جهته، قال المستوطن غال، من مستوطنة "كفار بلوم" الواقعة شمال فلسطين المحتلة، للموقع: "المروحيات (المحلِّقات) تُحلِّق فوق رؤوسنا بلا انقطاع".

وأشار الموقع إلى أنّ "حال ما يُسمّى "وقف إطلاق النار" في لبنان التي يتم تمديدها من حين إلى آخر، تُتيح عودة مظاهر الحياة الطبيعية في معظم أنحاء "إسرائيل"؛ إلّا أنّه في منطقة الجليل تستمر صافرات الإنذار محذِّرةً من إطلاق صواريخ واختراق أجواء المنطقة من قِبَل طائرات "معادية"".

ولفت الموقع إلى أنّ "نحو 10 محلِّقات مفخخة أُطلقت، أمس الجمعة، في اتجاه "إسرائيل"، كما أُطلِقت طائرة أخرى صباح اليوم السبت، ممّا أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في "كريات شمونة"".

وفي السياق نفسه، نقل الموقع عن غال ليفانيسا، أحد مستوطني مستوطنة "كفار بلوم" سؤاله: "هل يُسمى هذا وقفًا لإطلاق النار؟"، قائلًا: "إنّه إطلاق نار مستمر بلا تَوقُّف. إنّ ما نمر به هنا مجرَّد وهم؛ فالمروحيات تحلِّق فوق رؤوسنا بلا انقطاع، وصافرات الإنذار تدوِّي في المنطقة. إنّه كابوس مستمر".

ورأى الموقع أنّ "المفاوضات التي تُجريها "إسرائيل" و(السلطة في) لبنان بوساطة أميركية تمنع الجيش "الإسرائيلي" في الوقت الراهن من توسيع نطاق عملياته داخل لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "عمليات الجيش تتركَّز حاليًا على تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان"، مذكِّرًا في المقابل بأنّ "الجيش يؤكّد أنّه كلَّما سنحت له فرصة عملياتية، فإنّ سلاح الجو سينفّذ ضربات في العاصمة بيروت أيضًا".

وزعم الموقع أنّ "حزب الله أحجم عن إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيَّرة في اتجاه أهداف تقع على مسافات أبعد من المستوطنات المحاذية للحدود"، مبيّنًا أنّ "العديد من "السكان" في تلك المنطقة يشعرون مرة أخرى، نتيجةً لذلك، بأنّ أمنهم بات مهدَّدًا ومعرَّضًا للخطر".

أمّا المستوطنة نيرا بيتون التي جاءت للإقامة في نُزُل سياحي "تسيمر" في صفد المحتلة، فنقل عنها الموقع قولها: "لقد جئنا لقضاء عطلة، والآن ندرك مدى سوء الوضع في "الشمال" ومدى اختلافه عمّا يتم تصويره لنا. فهناك صافرات إنذار تدوِّي، ومروحيات تحلِّق في الأجواء، وشعور بالضغط والترقُّب بأنّ شيئًا ما سيحدث في أيّ لحظة".

وفيما أكّدت نيرا أنّها "فوجئت بمدى استمرار سماع أصوات الحرب بوضوح في المنطقة"، أشارت إلى أنّ "الشمال يحترق"، قائلةً: "الأمر الأكثر غرابة هو أنّ الحكومة تزعم أنّنا نعيش حال وقف إطلاق نار"، واصفة ذلك بأنّه "جنون محض".

11 إنذارًا منذ الخميس

وأورد موقع "يديعوت أحرونوت" أنّه "منذ أمس الأول الخميس، عشية عيد "شفوعوت"، دوَّت صافرة إنذار تحذِّر من اختراق جوّي في تمام الساعة 13:18 في مستوطنة "مسكاف عام" بمنطقة الجليل الأعلى، مضيفًا: "في وقت لاحق، وتحديدًا في الساعة 19:44، دوَّت صافرة إنذار أخرى تحذِّر من اختراق جوّي في مستوطنتَيْ "المنارة" و"كريات شمونة"".

وذكر أنّه "في يوم الجمعة الذي وافق عيد "شفوعوت"، دوَّت صافرة إنذار تحذِّر من اختراق جوِّي في الساعة 07:51 في مستوطنة "رأس الناقورة"، التابعة لـ"المجلس الإقليمي" "ماتي آشر""، مشيرًا إلى أنّه "في الساعة 08:53، دوَّت صافرة إنذار أخرى تحذِّر من اختراق جوي في "رأس الناقورة"، ودوّت صافرة إنذار، في الساعة 14:44، تحذِّر من اختراق جوي في مستوطنتَيْ "نطوعة" و"زرعيت"، التابعتين للمجلس الإقليمي "معاليه يوسف".

كما أنّه "في الساعة 15:07، دوَّت صافرة إنذار تحذِّر من اختراق جوي في مستوطنة "شتولا"، التابعة لـ"المجلس الإقليمي" "معاليه يوسف". وفي الساعة 16:51، دوَّت صافرة إنذار تحذِّر من اختراق جوي في مستوطنة "مسكاف عام" في منطقة الجليل الأعلى"، وفق الموقع.

وتابع قائلًا: "في الساعة 17:07، دوَّت صافرة إنذار تحذِّر من اختراق جوي في مستوطنتَيْ "مرغليوت" و"مسكاف عام"، وهو إنذار استمر بشكل متقطِّع حتى الساعة 17:21. وفي التوقيت ذاته تقريبًا، أيْ في الساعة 17:08، دوَّت صافرة إنذار تحذِّر من إطلاق صواريخ وقذائف (إنذار أحمر) في مستوطنة "مرغليوت"، التابعة لـ"المجلس الإقليمي" "مبؤوت حرمون". وفي الساعة 17:46، تمَّ تفعيل إنذار باختراق جوّي في "زيرعيت" ضمن "المجلس الإقليمي" "معاليه يوسف". وصباح اليوم (السبت) في الساعة 08:34، تمَّ تفعيل إنذار باختراق جوّي في "كريات شمونة"".

