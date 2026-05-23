غادر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، العاصمة طهران اليوم، وذلك بعد لقائه الثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقًا للتلفزيون الإيراني الرسمي.

وكان المشير عاصم منير الذي يزور طهران للتشاور وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد التقى بعراقجي، وتبادل الجانبان، خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الجمعة (22 أيار 2026) واستمر حتى وقت متأخر من الليل، وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر وإنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، فضلًا عن إستراتيجيات تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

كما التقى منير، خلال زيارته إلى إيران، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث أكّد الأخير أنّ بلاده "لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها، وأنها ستسعى في ساحة الدبلوماسية بذكاء وقوة لاستيفاء الحقوق المشروعة للبلاد، وتأمين مصالحها الوطنية".

وأتى هذا اللقاء بعدما التقى منير أيضًا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصاعد التوتر وإنهاء الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاحتلال "الإسرائيلي" ضدّ إيران.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان مقتضب مساء الجمعة 22/أيار/ مايو عن وصول عاصم منير إلى طهران.

وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الباكستاني والوفد المرافق له وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني.

كما حضر مراسم الاستقبال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.

ووصف الجيش هدف زيارة عاصم منير بأنه جزء من جهود الوساطة الجارية.

