شيَّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الزيرة البقاعية وجوارها الشهيد السعيد حسن حسين قاسم ياسين "مهدي"، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب علماء دين وفعاليات حزبية واجتماعية وعوائل الشهداء.

واستقبل المشيِّعون النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية الإمام الحجة (عج) في البلدة بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع الذي تقدّمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج) وحَمَلَة الصور والرايات.

وجاب المشيّعون الطريق الرئيس للبلدة وصولًا إلى جبّانتها، وسط الهتافات الحسينية وشعارات "الموت لأميركا" و"الموت لـ"إسرائيل"".

وأمَّ الشيخ ماهر أمهز الصلاة على الجثمان الطاهر، ووُوري بعدها جثمان الشهيد في ثرى جبانة البلدة.

الكلمات المفتاحية