دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 23/05/2026، 12 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 22:30 أمس الجمعة 22-05-2026 تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النّهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

2- السّاعة 00:00 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة معادية من نوع "هيرون 1" في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وإجبارها على المغادرة.

3- السّاعة 09:00 استهداف منصّة قبّة حديديّة في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

4- السّاعة 09:30 استهداف منصّة القبّة الحديديّة الثانية في ثكنة بِرانيت بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

5- السّاعة 10:00 استهداف منصّتي قبّة حديديّة في ثكنة راميم (هونين) بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

6- السّاعة 10:00 استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت تحترق.

7- السّاعة 10:15 استهداف جهاز فنّي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع جل العلام بمحلّقة أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى تدميره.

8- السّاعة 10:30 استهداف آليّة قياديّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع جل العلام بمحلّقة أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى احتراقها واحتراق آليّتين بقُربها.

9- السّاعة 11:15 و11:45 استهداف جهازي تشويش على المسيّرات من نوع "درون دوم" في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجرداح بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة.

10- السّاعة 12:00 استهداف جهاز تشويش على المسيّرات من نوع "درون دوم" في بلدة الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

11- السّاعة 13:00 استهداف آليّة هندسيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

12- السّاعة 21:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية