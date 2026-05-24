كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فياض: السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر دون أية مكتسبات

2026-05-24 09:35
73

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على أن التطورات قد أظهرت أن السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر، التي باتت تشبه المأزق الذي تتخبط داخله، وتلتزم فيه بتنازلات خطيرة دون أية مكتسبات، وضمن أفق له تداعياته الخطيرة على كل الواقع اللبناني دولةً ومجتمعًا.

كلام فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد أحمد عبد ناصر عبد الله في حسينية الهادي (ع) في الأوزاعي، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وقال فياض إن ما يرمي إليه "الإسرائيلي" هو دفع اللبنانيين إلى انفجار الصراع المفتوح بينهم، لتحويل الكيان اللبناني إلى أشلاء، الأمر الذي يسهِّل عليه اقتطاع جزء من الأراضي اللبنانية وتحريك النزعات التقسيمية، وإعادة تشكيل الواقع اللبناني برمته بما يلائم التطلعات الإسرائيلية وضمن دائرة النفوذ الإسرائيلي.

وأضاف أن ""الإسرائيلي" يدرك تمامًا أن السلطة لا تملك القدرة على تنفيذ ما تلتزم به، وهو عند كل جولة تفاوض ينتزع تنازلات إضافية، ثم يحوّل هذه التنازلات إلى التزامات يطالب السلطة اللبنانية بتنفيذها، ويبدو واضحًا أن هذا المسلسل لن ينتهي حتى يدفع الواقع اللبناني إلى الانفجار، وكل هذا، والاعتداءات "الإسرائيلية" مستمرة من خلال المجازر والتدمير والتجريف والاغتيالات، دون أدنى اكتراث أو تفاعل من هذه السلطة سوى الحديث الفارغ عن وقف إطلاق النار".

وشدد فياض على أن السلطة مطالبة بالتفكير مليًا بدعوة الأمين العام لحزب الله للتعاون على قاعدة السعي المشترك لتحقيق المطالب اللبنانية الخمسة، بوضعها ثوابتَ الموقف الوطني، والدفع باتجاه موقف وطني جامع يقف فيه الجميع على أرضية مشتركة، تستعيد الأرض وتحمي الاستقرار.

