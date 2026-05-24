ارتفعت الحصيلة النهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" عصر أمس السبت في بلدة صير الغربية بقضاء النبطية إلى 11 شهيدًا بينهم أطفال وعدد من النساء، وذلك إثر غارة استهدفت مبنى سكنيًا في حي الظهور ودمرته بالكامل.

وعملت فرق الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني اللبناني طوال الليل على رفع الأنقاض من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، حيث تمكنت من انتشال جثامين الشهداء التسعة، وهم: رشا الحسين، زينب عياد، الفتى علي أسامة معتوق، الطفل عباس عواضة، فاطمة معتوق، هدى معتوق، وداد معتوق، فادي معتوق، وخديجة حسن معتوق "أم فادي"...

كما جرى نقل سبعة جرحى إلى مستشفيات النبطية لتلقي العلاج، في وقت تواصلت فيه عمليات الإسعاف ورفع الركام في المنطقة المستهدفة.

