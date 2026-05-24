كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لجنة الأسير سكاف: عيد المقاومة والتحرير انتصار تاريخي ستذكره الأجيال
لجنة الأسير سكاف: عيد المقاومة والتحرير انتصار تاريخي ستذكره الأجيال

2026-05-24 11:41
توجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان بأحر التهاني الى اللبنانيين عموماً و لجميع أحرار العالم و للمقاومة و رجالها و جمهورها، بمناسبة ذكرى عيد المقاومة و التحرير، هذا الانتصار الذي تحقق في 25 أيار عام 2000 بفضل الدماء الطاهرة للشهداء و تضحيات شباب المقاومة الذين طردوا الاحتلال عن أرض الجنوب بعزيمة قل نظيرها.

وحيّت اللجنة بالمناسبة القافلة الطويلة من شهداء المقاومة الوطنية و الاسلامية اللبنانية و الفلسطينية و شهداء الجيش الوطني اللبناني و المدنيين الذين اشتركوا بصنع هذا النصر التاريخي، حيث من الواجب المحافظة على تضحيات المقاومين و انجازاتهم التي جعلت وطننا يُحسب له ألف حساب بعدما كانت تصل دبابات العدو خلال ساعات الى العاصمة بيروت.

اللجنة أكدت ضرورة التمسك بالمقاومة و خيارها أكثر من أي وقت لمواجهة العدو في ظل استمرار الجرائم اليومية بحق أهلنا في الجنوب، حيث لا زال رجال المقاومة ثابتون في الميدان يسطرون أروع التضحيات بدفاعهم عن عزتنا وكرامتنا، مجددة العهد و الوعد بالوقوف الى جانب الجنوبيين بكافة الوسائل حتى عودتهم الى أرضهم مرفوعي الرأس و الجبين، لأن مُساندتهم في هذه المرحلة هي واجب وطني و أخلاقي بامتياز.

كما دعت اللجنة عموم الشعب اللبناني للرهان على قوتنا الوحيدة المتمثلة بثلاثية الجيش و الشعب و المقاومة التي أثبتت أنها الرادع الوحيد للعدو، و التي شكلت على مر الزمن الخيار الأساسي لحماية الوطن من جميع الأخطار المحيطة بنا، و لعدم الرهان على الادارة الأمريكية التي تعمل فقط من أجل مصلحة كيان العدو حيث تُغطي كل جرائمه بحق شعوبنا من أجل السيطرة على أوطاننا و مقدراتها.

 

