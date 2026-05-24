كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزير الخارجية الباكستاني: تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
وزير الخارجية الباكستاني: تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

2026-05-24 12:14
قال وزير الخارجية ​الباكستاني إسحق دار ‌اليوم الأحد إن "تقدمًا كبيرًا أحرز في ​المفاوضات بين ​الولايات المتحدة وإيران، ⁠مما يبعث على ​التفاؤل بإمكانية ​التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

وأضاف في حديث لوكالة "رويتز": "أشيد بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتزامه بالحوار والدبلوماسية وكذلك نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والفريق الأمريكي كله".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "ما تحقق في هذه المفاوضات يوفر أسبابًا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريبًا الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر شريف تدوينة على "إكس" جاء فيها: "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل أن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبًا جدًا".

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الأمريكي على ما قال إنه "جهود استثنائية" لتحقيق السلام.

الولايات المتحدة الأميركية باكستان إيران
