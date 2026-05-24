قال وزير الخارجية ​الباكستاني إسحق دار ‌اليوم الأحد إن "تقدمًا كبيرًا أحرز في ​المفاوضات بين ​الولايات المتحدة وإيران، ⁠مما يبعث على ​التفاؤل بإمكانية ​التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

وأضاف في حديث لوكالة "رويتز": "أشيد بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتزامه بالحوار والدبلوماسية وكذلك نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والفريق الأمريكي كله".

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "ما تحقق في هذه المفاوضات يوفر أسبابًا للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريبًا الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر شريف تدوينة على "إكس" جاء فيها: "ستواصل باكستان جهودها لتحقيق السلام بكل صدق، ونأمل أن نستضيف الجولة المقبلة من المحادثات قريبًا جدًا".

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس الأمريكي على ما قال إنه "جهود استثنائية" لتحقيق السلام.

