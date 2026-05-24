نظّم المؤتمر الشعبي اللبناني ندوة سياسية في مقرّ اتحاد الشباب الوطني في طرابلس، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأخ كمال شاتيلا، تحت عنوان: "مخاطر المشروع الصهيوني على لبنان والأمة".

وشكّلت الندوة مناسبة للتأكيد على تمسّك مدينة طرابلس بخيار المقاومة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديدات "الإسرائيلية".

كما شدّد المشاركون على رفض أي شكل من أشكال التفاوض مع العدو، مجددين التمسك بشعار: "لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف".

