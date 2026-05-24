כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

طقس غدٍ غائم جزئيًا مع أمطار خفيفة وضباب على المرتفعات
طقس غدٍ غائم جزئيًا مع أمطار خفيفة وضباب على المرتفعات

2026-05-24 13:59
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشر الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا وضباب على المرتفعات خاصة في المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
الإثنين:
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
- الأربعاء:
غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 17 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 20 درجة، في الداخل من 10 إلى 23 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 21°م.
- الضغط الجوي: 1021 HPA.  أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:32  ساعة غروب الشمس: 19:37.

