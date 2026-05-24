في الذكرى الخامسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، قال الحزب العربي الديمقراطي في بيان له إنه يستذكر "بكل فخر واعتزاز التضحيات الجسام التي قدّمها أبناء الجنوب اللبناني والمقاومون الشرفاء، والتي أثمرت تحرير الأرض ودحر الاحتلال الصهيوني في الخامس والعشرين من أيار، في محطة تاريخية أكدت أن إرادة الشعوب أقوى من آلة العدوان والاحتلال".

ورأى أن هذه الذكرى تأتي اليوم فيما يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته الوحشية على الجنوب اللبناني، مستهدفًا القرى الآمنة والمدنيين والبنى التحتية، في محاولة لكسر إرادة الصمود لدى أهلنا في الجنوب الذين أثبتوا مجددًا أنهم عنوان الكرامة والثبات والتضحية.

وإذ أكد الحزب العربي الديمقراطي دعمه الكامل للمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر، اعتبر أن ما يجري اليوم هو امتداد لمعركة الدفاع عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه، وأن خيار المقاومة سيبقى الضمانة الأساسية في مواجهة الأطماع والاعتداءات "الإسرائيلية".

كما حيّا الحزب صمود أهل الجنوب وتمسكهم بأرضهم رغم حجم الدمار والاستهداف، مشدّدًا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة، لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان والمنطقة.

كذلك دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي لمواجهة الأخطار والتحديات، وإلى التمسك بحق لبنان المشروع في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة، حتى زوال الاحتلال ووقف العدوان واستعادة الحقوق كاملة، مجدّدًا العهد للشهداء بأن تبقى تضحياتهم منارة للأجيال، وأن يبقى لبنان عصيًا على الاحتلال والعدوان.

