الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية اتصالات "إسرائيلية" في الطيبة

لبنان

الحزب العربي الديمقراطي: خيار المقاومة الضمانة الأساسية في مواجهة الاعتداءات
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحزب العربي الديمقراطي: خيار المقاومة الضمانة الأساسية في مواجهة الاعتداءات

2026-05-24 14:23
47

في الذكرى الخامسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، قال الحزب العربي الديمقراطي في بيان له إنه يستذكر "بكل فخر واعتزاز التضحيات الجسام التي قدّمها أبناء الجنوب اللبناني والمقاومون الشرفاء، والتي أثمرت تحرير الأرض ودحر الاحتلال الصهيوني في الخامس والعشرين من أيار، في محطة تاريخية أكدت أن إرادة الشعوب أقوى من آلة العدوان والاحتلال".

ورأى أن هذه الذكرى تأتي اليوم فيما يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته الوحشية على الجنوب اللبناني، مستهدفًا القرى الآمنة والمدنيين والبنى التحتية، في محاولة لكسر إرادة الصمود لدى أهلنا في الجنوب الذين أثبتوا مجددًا أنهم عنوان الكرامة والثبات والتضحية.

وإذ أكد الحزب العربي الديمقراطي دعمه الكامل للمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر، اعتبر أن ما يجري اليوم هو امتداد لمعركة الدفاع عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه، وأن خيار المقاومة سيبقى الضمانة الأساسية في مواجهة الأطماع والاعتداءات "الإسرائيلية".

كما حيّا الحزب صمود أهل الجنوب وتمسكهم بأرضهم رغم حجم الدمار والاستهداف، مشدّدًا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة، لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان والمنطقة.

كذلك دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي لمواجهة الأخطار والتحديات، وإلى التمسك بحق لبنان المشروع في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة، حتى زوال الاحتلال ووقف العدوان واستعادة الحقوق كاملة، مجدّدًا العهد للشهداء بأن تبقى تضحياتهم منارة للأجيال، وأن يبقى لبنان عصيًا على الاحتلال والعدوان.

الكلمات المفتاحية
عيد المقاومة والتحرير الحزب العربي الديمقراطي
إقرأ المزيد
المزيد
لقاء الأحزاب الوطنية في البقاع: منطق المقاومة سيؤدي الى صون المصالح القومية
لقاء الأحزاب الوطنية في البقاع: منطق المقاومة سيؤدي الى صون المصالح القومية
لبنان منذ 34 دقيقة
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية اتصالات
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية اتصالات "إسرائيلية" في الطيبة
لبنان منذ 59 دقيقة
الحزب العربي الديمقراطي: خيار المقاومة الضمانة الأساسية في مواجهة الاعتداءات
الحزب العربي الديمقراطي: خيار المقاومة الضمانة الأساسية في مواجهة الاعتداءات
لبنان منذ ساعة
طقس غدٍ غائم جزئيًا مع أمطار خفيفة وضباب على المرتفعات
طقس غدٍ غائم جزئيًا مع أمطار خفيفة وضباب على المرتفعات
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
لقاء الأحزاب الوطنية في البقاع: منطق المقاومة سيؤدي الى صون المصالح القومية
لقاء الأحزاب الوطنية في البقاع: منطق المقاومة سيؤدي الى صون المصالح القومية
لبنان منذ 34 دقيقة
عيد المقاومة والتحرير بعيون مصرية
عيد المقاومة والتحرير بعيون مصرية
نقاط على الحروف منذ 50 دقيقة
الحزب العربي الديمقراطي: خيار المقاومة الضمانة الأساسية في مواجهة الاعتداءات
الحزب العربي الديمقراطي: خيار المقاومة الضمانة الأساسية في مواجهة الاعتداءات
لبنان منذ ساعة
المقاومة ستصنع التحرير الثالث
المقاومة ستصنع التحرير الثالث
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة