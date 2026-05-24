​وسط حضور فعاليات سياسية واجتماعية وبلدية حاشدة، غصت حسينية الإمام الحسين (ع) في بلدة النبي شيت البقاعية بالأهالي والمشاركين، حيث أقام حزب الله وعوائل شهداء "إنزال النبي شيت" حفلًا تكريميًا مهيبًا، تخليدًا لدماء الشهداء الذين رسموا بدمائهم مسار العزة والكرامة، وتجديدًا للعهد بالسير على نهجهم في الدفاع عن الوطن والأمة.

وألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر كلمة أكد فيها أن نهج المقاومة مستمد من مدرسة أهل البيت (ع)، مشددًا على أن شأن المقاومة أعظم عند الله، وأن اليقين بالنصر يبقى هو الثابت الراسخ، مصداقًا لقوله تعالى: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ}.



الكلمات المفتاحية