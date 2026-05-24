كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله يشيّع الشهيدين حسين مهدي مهدي وعلي أحمد مهدي في بلدة حام
حزب الله يشيّع الشهيدين حسين مهدي مهدي وعلي أحمد مهدي في بلدة حام

2026-05-24 16:27
شيّع حزب الله وأهالي بلدة حام وقرى الجوار الشهيدين المجاهدين حسين مهدي مهدي "ياسر"، وعلي أحمد مهدي "كرار"، اللذين ارتقيا شهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأُقيمت لهما مراسم تكريمية من أمام حسينية بلدة حام، بحضور فعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، ولفيف من العلماء، وحشد كبير من الأهالي.

وكانت كلمة للمحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس، قال فيها إن شهداء حزب الله أعطوا أجمل صورة عن الشهادة، مضيفًا: "نحن اليوم نخرج من تحدي التهديد الوجودي الذي عبرناه، وندخل في تحدي تحديد المكانة والحضور، ليس في الإقليم فحسب بل في العالم".

وتابع: "بالأمس وقف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يتحدث بعنجهيته وتجبره، وخلفه أميركا، بالقول إننا سنكون في شرق أوسط جديد، ولكن عندما وقفت المقاومة وشعبها، عاد نتنياهو وقال إنهم يريدون فقط أن تتوقف إيران عن دعم ما يسمّى بالأذرع".

وشدد على أن "العدو أمام خيارين: إما عبر تفاوض يعترف بحقوق الأمة، وإما أن تكون المنطقة أمام جولة إقليمية جديدة".

ومن ثم قدّمت ثلة من رفاقهما المجاهدين قسم الولاء والبيعة، وأُقيمت الصلاة على الجثمانين الطاهرين بإمامة الشيخ قاسم مظلوم.

بعدها، انطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة الإسلامية ونهج الشهداء، تتقدمه الفرقة الموسيقية من كشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات والأكاليل، وصولًا إلى جبانة شهداء حام حيث وُوريا في الثرى.
 

المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة مقنة يشيّعون الشهيد الشيخ ذو الفقار مجد السفاف
