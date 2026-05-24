أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي أن الولايات المتحدة بعد حرب رمضان لن تعود كما كانت سابقًا، مشيرًا إلى أن المقاتلين الإيرانيين اليوم جاهزون، كما أن المفاوضين يعملون على تحصيل حقوق الشعب الإيراني، وبالتالي فإن الحرب تُدار في كلا المسارين العسكري والدبلوماسي.

وقال محسن رضائي: "هناك ساحة ثالثة أيضًا تتمثل في حضور الشعب في الميادين عنصرًا مكملًا إلى جانب "الجهاد الاقتصادي" و"الدفاع الثقافي" وغيرها من أشكال المواجهة".

وشدد على أنه "لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتعرض مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى للاهتزاز"، مشيرًا إلى أن إيران ساهمت في تسريع أفول الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية