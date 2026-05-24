واصل العدو "الإسرائيلي"، الأحد 24 أيار/مايو 2026، اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مصعِّدًا غاراته الجوية وقصفه المدفعي على بلدات في الجنوب والبقاع الغربي، محدِثًا دمارًا ومسبّبًا خسائر اقتصادية جسيمة.

فقد شهدت منطقة النبطية ومدينتها، منذ ساعات الفجر، سلسلة غارات "إسرائيلية"، استهدفت إحداها مركز الدفاع المدني اللبناني، مما أسفر عن تدميره. واستهدفت إحدى الغارات "الإسرائيلية" "مرج حاروف" في بلدة حاروف، المعروف بأهميته الاقتصادية والحيوية، فدمَّرته وعشرات المحال والمؤسسات التجارية و"الكاليري" (معرض مفروشات) والمطاعم ومنها تعاونية "الرمال الأصلي" التي احترقت بالكامل، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وذكرت الوكالة أنّ "الطائرات الحربية للعدو شنّت سلسلة غارات على قرى قضاء النبطية، طوال ليل السبت - الأحد، أدّت إلى مزيد من الدمار والخراب في المباني السكنية والمؤسسات التجارية"، مشيرةً إلى أنّ "بلدة حبوش تعرضت، بَعد منتصف الليلة الماضية، لغارة استهدفت مبنى سكنيًا وتجاريًا في محيط المدرسة الدولية ودمّرته".

وقالت الوكالة: "شنّت الطائرات الحربية المعادية غارة على دفعتين على أطراف بلدة كفررمان لجهة منطقة السويداء، وتعرَّض حي "كسار الزعتر" في مدينة النبطية لغارة أيضًا دمّرت مبنى على الطريق بين النبطية وبلدة زبدين".

وانتشل الدفاع المدني اللبناني والإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية جثامين ثلاثة شهداء من منزل استهدفته الطائرات الحربية للعدو، فجرًا، في منطقة التفاحية في بلدة صريفا الجنوبية.

كما استهدفت الاعتداءات سيارة "رابيد" في بلدة زفتا، ودراجة نارية في بلدة تول، إلى جانب غارة استهدفت بلدة جبشيت، وأخرى طالت بلدة تول. وتعرَّض فريق تابع للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة عربصاليم للاستهداف بغارة "إسرائيلية"، ممّا أسفر عن إصابة عدد من أعضاء الفريق أثناء أداء مهامه الإنسانية.

وأغار الطيران الحربي للعدو مستهدفًا مبنى سكنيًا في بلدة الدوير الجنوبية، ممّا أدّى إلى تدميره وإصابة مواطنين اثنين.

كما أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" مستهدفًا بلدات جبشيت وعربصاليم وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وبرج الشمالي وحاروف وسجد والعباسية ويحمر الشقيف ومجدل سلم وحبوش وتول وصريفا وتبنين والغندورية، وتعرَّضت أيضًا أطراف بلدة حبوش ومرتفعات علي الطاهر في الجنوب لغارات عدّة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ غارة للعدو على بلدة البازورية أدّت إلى ارتقاء شهيد وإصابة مواطنين اثنين.

كذلك، أغار الطيران المسيُّر "الإسرائيلي" مستهدفًا مدينة النبطية وبلدات تول وحاروف والبازورية، والمدخل الجنوبي لبلدة الدوير لجهة بلدة عبا في الجنوب.

في غضون ذلك، قصفت مدفعية العدو بلدات النميرية وكفرتبنيت والمنصوري وحاروف وكفرا وياطر وزوطر الشرقية ومجدل سلم في الجنوب.

وفي سياق متصل، هدّد العدو بقصف بلدات عدّة طالبًا سكانها بإخلائها، وهي: دير الزهراني والشرقية والدوير زبدين والنبطية التحتا وعربصاليم وكفرجوز في الجنوب، ومشغرة وسحمر وقليا في البقاع الغربي، لتستهدف غارات العدو بعد ذلك بلدة سحمر والمنطقة الواقعة بين سحمر وبلدة لبايا في البقاع الغربي.

كما هدد الاحتلال المواطنين اللبنانيين في بلدات كفرصير، وصير الغربية، والزرارية، وانصار (النبطية)، ومزرعة كوثرية الرز، والخرايب (صيدا)، بالإخلاء.

في هذه الأثناء، حلّقت مُسيَّرة استطلاع للعدو فوق بلدة جب جنين وغزة وكامد اللوز في البقاع الغربي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الأحد، أنّ غارة العدو التي استهدفت منزلًا في بلدة طورا الجنوبية، ليل أمس، أدّت إلى ارتقاء شهيدة وإصابة مواطنين اثنين.

الجدير ذكره أنّ عدد ضحايا مجزرة العدو التي استهدفت منزلًا في بلدة صير الغربية في الجنوب، أمس السبت، ارتفع إلى 11 شهيدًا بينهم طفل و6 سيدات، و9 جرحى بينهم 4 أطفال وسيدة، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

الكلمات المفتاحية