شيّعت المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة مقنة البقاعية الشهيد المجاهد الشيخ ذو الفقار مجد السفاف "صادق"، بمسيرة حاشدة شارك فيها علماء دين وفعاليات وحشود من أبناء المنطقة.

وانطلقت مراسم التشييع الرسمية من أمام حسينية البلدة، حيث حُمل جثمان الشهيد على أكتاف رفاق الدرب.

وقدّمت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والوفاء بمتابعة طريق المقاومة والشهداء.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ مصطفى يزبك، قبل أن ينطلق موكب التشييع ليجوب شوارع البلدة وسط الهتافات المؤيدة للمقاومة.

وفي الختام، وُوري الشهيد في الثرى في جبانة شهداء بلدة مقنة البقاعية.



