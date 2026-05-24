أكد الأمين العالم لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة هي نتاج وثمار حركة كل الشرفاء المقاومين الوطنيين والتحرير ونتاج سواعدهم جميعًا والدور الكبير للإمام السيد موسى الصدر، وأن الانتصار كان من ثمار تكافل الجيش والشعب والمقاومة. وكان هناك تناغم بين الدولة والمقاومة فشكل ذلك عاملًا مهمًا ومؤثرًا في إنجاز التحرير. مشددًا على أن نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدًا للإبادة.

وفي كلمة ألقاها عبر شاشة قناة المنار عصر اليوم الأحد 24 أيار/مايو 2026، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استهلها بتوجيه التهنئة للمسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، شدد الشيخ قاسم على أن هذه المناسبة هي عيد الأحرار في كل العالم وهي عيد فلسطين، مستذكرًا دور الرئيس إميل لحود والرئيس نبيه بري اللذين كانا حماة التحرير.

وأشار سماحته إلى أن 15 سنة من الاحتلال مع إنشاء ما سمي آنذاك بـ"جيش لبنان الجنوبي" كان يريد العدو من خلاله أن يحقق أطماعه في لبنان، لكن ضربات المقاومة أجبرت العدو على الخروج من المنطقة الحدودية عام 2000.

وتطرق الشيخ قاسم، إلى "اتفاق 17 أيار" (1983) المذل منوّهًا إلى أنه لم يطبق وأسقط عام 1984 وكان ذلك خطوة على طريق التحرير الذي تحقق عام 2000.

وقال، 24 تشرين الثاني 2024 توصلت الدولة اللبنانية إلى اتفاق غير مباشر كان يفترض أن ينهي الاحتلال ويوقف الاعتداءات، لكن خلال 15 شهرًا تلت الاتفاق استمرت الاعتداءات "الإسرائيلية" وكانت الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض تطبيقه.

وتابع الشيخ قاسم يقول: "نقدر ضعف الدولة اللبنانية ولكن لتقل للأميركي أنها عاجزة"، مشيرًا إلى توالي التنازلات من قبل الدولة اللبنانية حتى وصلت في 2 آذار 2026 إلى تجريم المقاومة.

وأوضح قائلًا: "لا نطالب الدولة بمواجهة المشروع الأميركي "الإسرائيلي" ولكن يجب ألا تقف الدولة اللبنانية ضد شعبها"، لافتًا إلى أن مشروع "إسرائيل" هو مشروع إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي ضمن هذا المشروع. داعيًا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة لتكون بجانب شعبها.

وقال الشيخ قاسم: "نزع سلاح المقاومة هو نزع لقدرة لبنان الدفاعية تمهيدًا للإبادة.. السلطة اللبنانية تقول لنا ساعدونا لنجردكم من السلاح لتدخل "إسرائيل" بعدها وتقتلكم وتهجر شعبكم.. السلطة اللبنانية مسؤولة عن السيادة والحماية فهل تلتزم بما ينص عليه الدستور؟".

وشدد سماحته على أن "إسرائيل" هي عدو توسعي، يعتدي ويريد أن يتوسع في المنطقة، ولا يحق لأي سلطة أن تخدم المشروع "الإسرائيلي"، مطالبًا بوقف العدوان وانسحاب "إسرائيل" بالكامل وتحرير الأسرى وعودة الأهالي "وبعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية".

وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة ستدافع عن الأرض والشرف وكل من يواجهنا سنواجهه كما نواجه "إسرائيل"، والسلاح سيبقى في أيدينا إلى أن تتمكن الدولة اللبنانية في القيام بواجبها.

ورأى سماحته أن ما يجري اليوم هو تثبيت لبقاء لبنان القوي والمحرر، وما يجري في الجنوب هو البداية لزوال "إسرائيل"، لافتًا إلى أن هناك خسائر "إسرائيلية" حقيقة في جنوب لبنان بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل.

وأشار الشيخ قاسم إلى دور محلقات المقاومة الإسلامية التي تقوم بتصوير العمليات الجهادية ضد الاحتلال الصهيوني في المناطق المحتلة، معتبرًا أنه لولا تصوير المحلقات لما اعترف "الإسرائيلي" بهذه الخسائر. مؤكدًا أن مُسيّرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود العدو.

وشدد على أن السيادة ليست أمنية فقط بل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأن حصرية السلاح هو مشروع "إسرائيلي"، وقال: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل".







الكلمات المفتاحية