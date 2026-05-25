دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 24/05/2026، 28 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 00:40 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

2- السّاعة 01:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة.

3- السّاعة 02:30 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الثّانية، محيط نهر دير سريان بصليات صاروخيّة.

4- السّاعة 04:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الثّالثة، محيط نهر دير سريان بصليات صاروخيّة.

5- السّاعة 08:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الرّابعة، محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعيّة.

6- السّاعة 09:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الخامسة، محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعيّة.

7- السّاعة 09:30 استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة في منزل ببلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

8- السّاعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

9- السّاعة 13:30 استهداف آليّة هامر قيادية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المنارة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت الآليّة تحترق.

10- السّاعة 14:00 استهداف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطّيبة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

11- السّاعة 14:55 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء القطاع الغربيّ جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

12- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

13- السّاعة 15:15 استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل غرفة في منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

14- السّاعة 15:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

15- السّاعة 15:30 استهداف مركز قيادي مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

16- السّاعة 15:35 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة دير حنا جنوبي بلدة البياضة بصلية صاروخيّة.

17- السّاعة 16:25 استهداف مركز قيادي مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الثّانية، في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

18- السّاعة 16:45 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.

19- السّاعة 17:20 تصدي لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء الجنوب بصاروخ أرض - جوّ.

20- السّاعة 17:30 استهداف مركز قيادي مُستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ وتجهيزات فنّية تابعة للعدو في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة ومحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

21- السّاعة 17:35 استهداف مقرّ قيادة اللواء 401 المُستحدث في بلدة دبل جنوبي لبنان بصلية صاروخيّة.

22- السّاعة 17:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

23- السّاعة 17:50 استهداف مركز قيادي مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة للمرّة الثّانية بقذائف المدفعيّة.

24- السّاعة 18:50 استهداف تموضعاتٍ لجنود اللواء 401 التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

25- السّاعة 18:55 استهداف مركز قيادي مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة للمرّة الثّالثة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

26- السّاعة 19:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة النّاقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

27- السّاعة 19:05 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

28- السّاعة 19:55 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء منطقة رومين-عزّة بين مدينتي صيدا والنّبطية جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

