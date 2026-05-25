أعلن القضاء الإيراني، اليوم الاثنين (25 أيار/مايو 2026)، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن عباس أكبري، وهو أحد قادة أعمال الشغب المسلح التي وقعت، في شهر كانون الثاني/يناير 2026، في مدينة نائين في محافظة أصفهان.

هذا؛ وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن أحداث الشغب المسلح، والتي وقعت في 7 و8 كانون الثاني/يناير 2026، تسببت باستشهاد آلاف المواطنين الأبرياء وقوات حفظ الأمن، وألحقت أضرارًا واسعة في البلاد.

وأوضحت أن: "العناصر المشاركة، في هذه الأحداث، والمنقادة لأميركا والكيان الصهيوني، عملت بصفة قوات مشاة للعدو على توفير الذريعة والأرضية المناسبة لاعتداءات وأعمال عدائية ضد البلاد". وأشارت إلى أن عباس أكبري فيض آبادي يُعد أحد القادة المسلحين لأعمال الشغب، في مدينة نائين في أصفهان، وكان له دور بارز في الهجوم على مبنى المحافظة ومراكز تأمين الأمن، كذلك المراكز الخدمية.

وقام المذكور باستخدام مسدس عيار 45 كان بحوزته، برفقة مجموعة من مثيري الشغب، بالهجوم على مبنى محافظة نائين وإطلاق النار نحو قوات حفظ الأمن.

بناءً على الوثائق والصور الموجودة في الملف، فقد وجد المذكور مسلحًا في الشارع، وأطلق النار باتجاه قوات حفظ الأمن. بعد تحديد هوية عباس أكبري والقبض عليه، شُكّل ملف قضائي بحقه، وبدأت إجراءات النظر في اتهاماته.

حوكم عباس أكبري بتهمة «المحاربة» والتخريب المتعمد للممتلكات العامة، بقصد التصدي لنظام الجمهورية الإسلامية، والإخلال بالنظام والأمن العام والتجمهر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد. بعد عقد جلسات المحكمة والاستماع إلى دفوعات المتهم ومحاميه، ونظرًا إلى اعترافات المتهم بحيازته مسدس حربي ووجوده في الشارع وإطلاقه النار، وهو ما يُعد من المصادر الواضحة لاستخدام السلاح بقصد التهديد بحياة الأشخاص، على نحو تسبب في انعدام الأمن في البيئة، بالإضافة إلى الفيديو الموجود في لحظة إطلاق النار وتقرير الجهة الأمنية بشأن ضبط السلاح من منزل المتهم، ثبتت إدانة عباس أكبري، فحُكم عليه بالإعدام.

بعد طلب إعادة النظر من المتهم، نُظر في القضية أيضًا في محكمة البلاد العليا. وفقاً لحكم المحكمة العليا، صدر حكم بناءً على الأدلة والوثائق واعترافات المتهم، ولا مطعن عليه. بعد تأكيد المحكمة العليا الحكم، نُفذ حكم الإعدام شنقًا بحق عباس أكبري فيض آبادي، نجل علي، صباح اليوم الاثنين الموافق 25 أيار/مايو 2026.

