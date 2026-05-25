الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي المقاومة في مواجهة الوصاية.. محدّدات "التحرير الثالث" في خطاب سماحة الشيخ نعيم قاسم

إيران

القضاء الايراني يعدم أحد قادة أعمال الشغب المسلح في كانون الثاني/يناير الماضي
🎧 إستمع للمقال
إيران

القضاء الايراني يعدم أحد قادة أعمال الشغب المسلح في كانون الثاني/يناير الماضي

2026-05-25 09:43
45

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الاثنين (25 أيار/مايو 2026)، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن عباس أكبري، وهو أحد قادة أعمال الشغب المسلح التي وقعت، في شهر كانون الثاني/يناير 2026، في مدينة نائين في محافظة أصفهان.

هذا؛ وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن أحداث الشغب المسلح، والتي وقعت في 7 و8 كانون الثاني/يناير 2026، تسببت باستشهاد آلاف المواطنين الأبرياء وقوات حفظ الأمن، وألحقت أضرارًا واسعة في البلاد.

وأوضحت أن: "العناصر المشاركة، في هذه الأحداث، والمنقادة لأميركا والكيان الصهيوني، عملت بصفة قوات مشاة للعدو على توفير الذريعة والأرضية المناسبة لاعتداءات وأعمال عدائية ضد البلاد". وأشارت إلى أن عباس أكبري فيض آبادي يُعد أحد القادة المسلحين لأعمال الشغب، في مدينة نائين في أصفهان، وكان له دور بارز في الهجوم على مبنى المحافظة ومراكز تأمين الأمن، كذلك المراكز الخدمية.

وقام المذكور باستخدام مسدس عيار 45 كان بحوزته، برفقة مجموعة من مثيري الشغب، بالهجوم على مبنى محافظة نائين وإطلاق النار نحو قوات حفظ الأمن.

بناءً على الوثائق والصور الموجودة في الملف، فقد وجد المذكور مسلحًا في الشارع، وأطلق النار باتجاه قوات حفظ الأمن. بعد تحديد هوية عباس أكبري والقبض عليه، شُكّل ملف قضائي بحقه، وبدأت إجراءات النظر في اتهاماته.

حوكم عباس أكبري بتهمة «المحاربة» والتخريب المتعمد للممتلكات العامة، بقصد التصدي لنظام الجمهورية الإسلامية، والإخلال بالنظام والأمن العام والتجمهر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد. بعد عقد جلسات المحكمة والاستماع إلى دفوعات المتهم ومحاميه، ونظرًا إلى اعترافات المتهم بحيازته مسدس حربي ووجوده في الشارع وإطلاقه النار، وهو ما يُعد من المصادر الواضحة لاستخدام السلاح بقصد التهديد بحياة الأشخاص، على نحو تسبب في انعدام الأمن في البيئة، بالإضافة إلى الفيديو الموجود في لحظة إطلاق النار وتقرير الجهة الأمنية بشأن ضبط السلاح من منزل المتهم، ثبتت إدانة عباس أكبري، فحُكم عليه بالإعدام.

بعد طلب إعادة النظر من المتهم، نُظر في القضية أيضًا في محكمة البلاد العليا. وفقاً لحكم المحكمة العليا، صدر حكم بناءً على الأدلة والوثائق واعترافات المتهم، ولا مطعن عليه. بعد تأكيد المحكمة العليا الحكم، نُفذ حكم الإعدام شنقًا بحق عباس أكبري فيض آبادي، نجل علي، صباح اليوم الاثنين الموافق 25 أيار/مايو 2026.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدو الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تحتل المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم والسادسة بين الاقتصادات الإسلامية
إيران تحتل المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم والسادسة بين الاقتصادات الإسلامية
إيران منذ 12 دقيقة
القضاء الايراني يعدم أحد قادة أعمال الشغب المسلح في كانون الثاني/يناير الماضي
القضاء الايراني يعدم أحد قادة أعمال الشغب المسلح في كانون الثاني/يناير الماضي
إيران منذ 20 دقيقة
الصحف الإيرانية: طرد الوجود الأميركي ضرورة حتمية لضمان أمن إيران ودول المنطقة 
الصحف الإيرانية: طرد الوجود الأميركي ضرورة حتمية لضمان أمن إيران ودول المنطقة 
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران تحتل المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم والسادسة بين الاقتصادات الإسلامية
إيران تحتل المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم والسادسة بين الاقتصادات الإسلامية
إيران منذ 12 دقيقة
أوليانوف: تفكيك البرنامج النووي الإيراني مخالف لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
أوليانوف: تفكيك البرنامج النووي الإيراني مخالف لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
عربي ودولي منذ 16 دقيقة
فياض: ندعو السلطة إلى إعادة النظر بسياساتها
فياض: ندعو السلطة إلى إعادة النظر بسياساتها
لبنان منذ 19 دقيقة
القضاء الايراني يعدم أحد قادة أعمال الشغب المسلح في كانون الثاني/يناير الماضي
القضاء الايراني يعدم أحد قادة أعمال الشغب المسلح في كانون الثاني/يناير الماضي
إيران منذ 20 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة