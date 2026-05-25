قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض إن "النجاح الإيراني في فرض وقف إطلاق نار شامل يطال مختلف الجبهات، وفي طليعتها الجبهة اللبنانية، كبند رئيسي لا يمكن تجاوزه في نتائج المفاوضات المبدئية التي أُعلن عنها، يكشف حجم الخطأ الذي ارتكبته السلطة اللبنانية التي تبنت مسارًا عدائيًا لإيران، واتخذت سلسلة من الخطوات الاستفزازية والمتطرفة، التي تتناقض مع حماية المصالح اللبنانية وحاجة لبنان إلى تعزيز التوازنات التي يحتاجها في مواجهة المخاطر والتهديدات "الإسرائيلية" الجامحة".

كلام فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية من بلدة محرونة، وذلك في حسينية المرحوم الحاج عبد الله مطر عند طريق المطار، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وأضاف أن السلطة اللبنانية "لم تراعِ على الإطلاق حساسية التركيبة اللبنانية، لناحية ما تمثله خصوصية علاقة المكون الشيعي بالجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي شرعت فيه السلطة اللبنانية الأبواب على مصراعيها أمام التدخلات الإقليمية والدولية، بحيث بات القرار السياسي الرسمي والتعيينات الأساسية والسياسات العامة رهينة للموافقة أو الرفض من قبل الخارج".

ولفت فياض إلى أنه "من المضحك المبكي أن هذه السلطة، وبذريعة حماية السيادة اللبنانية من التدخلات الإيرانية، أقدمت على رهن القرار السيادي للاستباحة الخارجية"، معتبرًا أن ذلك "يحمل السلطة اللبنانية مسؤولية دفع المشكلة اللبنانية إلى مستويات خطيرة وعامة وأكثر تعقيدًا، بحيث تجاوزت موضوع السلاح، وباتت تتصل أيضًا بالشراكة وعلاقة المكونات ببعضها البعض، والاستقرار الداخلي والهوية السياسية للوطن ومستقبله".

ودعا فياض السلطة إلى "إعادة النظر بسياساتها، والتراجع عن قراراتها الخاطئة والخطيرة تجاه علاقاتها مع إيران، وتصحيح الاختلالات المتراكمة بهدف العودة إلى وضعية التوازن في علاقات لبنان الخارجية"، مع تجديد التأكيد على موقفهم "بأن هذا الموضوع أساسي وجوهري في رسم وجهة علاقات السلطة وتحديد الموقف منها".

الكلمات المفتاحية