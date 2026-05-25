أكد مندوب روسيا الدائم السفير ميخائيل أوليانوف، في المنظمات الدولية في فيينا، أن مطالبة الولايات المتحدة الأميركية ومعها الكيان الصهيوني بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ووقف التخصيب مخالفة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

هذا؛ ونشر أوليانوف، عبر حسابه على منصة "إكس"، رسالة ردّ فيها على مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الجديدة؛ وجاء فيها: "المطالبة بتفكيك البرنامج النووي مخالفة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وينطبق الأمر نفسه على التخصيب".

وأكد أوليانوف في رسالته: "لا مشكلة في البرامج النووية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، طالما أنها لا تحمل بُعدًا عسكريًا، وتُنفذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي يُعدّ كيانه الطرف الوحيد المالك للسلاح النووي في منطقة غرب آسيا، قد ادعى سابقًا توصله إلى اتفاق مع ترامب يقضي بضرورة القضاء على ما أسماه "التهديد النووي الإيراني". وزعم قائلاً: "إن القضاء على التهديد النووي الإيراني يعني إزالة مواقع تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران".



