כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران تحتل المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم والسادسة بين الاقتصادات الإسلامية
إيران تحتل المرتبة 24 بين أكبر اقتصادات العالم والسادسة بين الاقتصادات الإسلامية

2026-05-25 09:52
صنّف صندوق النقد الدولي إيران، في المرتبة الرابعة والعشرين ضمن أكبر اقتصادات العالم، وفي المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات الإسلامية، للعام 2025.

هذا؛ وأظهرت أحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي سادس أكبر اقتصاد إسلامي، في العام 2025، وفقًا لمعيار تعادل القوة الشرائية. إذ قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، استنادًا إلى هذا المؤشر، بنحو 1845 مليار دولار، خلال العام الميلادي الماضي، ما منح إيران المرتبة السادسة بين 53 دولة إسلامية.

كما احتلت إندونيسيا صدارة أكبر الاقتصادات الإسلامية، في العام 2025 بناتج محلي إجمالي بلغ 5047 مليار دولار، تلتها تركيا بـ3785 مليار دولار، ثم السعودية بـ2728 مليار دولار، ومصر بـ2393 مليار دولار، ونيجيريا بـ2264 مليار دولار، لتحل جميعها قبل إيران في المراتب من الثانية إلى الخامسة.

كذلك جاءت بنغلادش وباكستان وماليزيا والإمارات بعد إيران، في المراتب من السابعة إلى العاشرة ضمن أكبر الاقتصادات الإسلامية. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وفقًا لمؤشر تعادل القوة الشرائية، نحو 948 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبًا نصف حجم الاقتصاد الإيراني. كما تفوّق الاقتصاد الإيراني، في العام 2025، على اقتصادات دول؛ مثل: الجزائر وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وألبانيا والعراق.

إيران في المرتبة 24 عالميًا

إلى ذلك؛ أشار صندوق النقد الدولي، أيضًا، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بمقدار 23 مليار دولار، في العام 2025، مقارنة بالعام السابق. إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر تعادل القوة الشرائية، نحو 1822 مليار دولار في العام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1845 مليار دولار في العام 2025. بناءً على ذلك؛ جاءت إيران في المرتبة الرابعة والعشرين بين أكبر اقتصادات العالم، خلال العام 2025.

وتصدّرت الصين قائمة أكبر اقتصادات العالم، في العام نفسه، بناتج محلي إجمالي بلغ 41 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 30 تريليون دولار، ثم الهند في المرتبة الثالثة بنحو 17 تريليون دولار.

