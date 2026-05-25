قال المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، إن: "الخوف الحقيقي يجب أن يكون من الشدائد العظام التي تفوق كلّ تصوّر، مثل يوم البعث والنشور والحساب، وما يرافقه من عذابات مهولة وشاملة ومقيمة في جهنم". وشدّد على أن من يسعى إلى دفع الإنسان نحو ذلك الطريق، بالأموال والمغريات، يجب أن يُواجَه بالرفض مهما بلغت قيمة ما يقدّمه من ملايين ومليارات".

وأضاف "من يخاف على نفسه، وما يملك، من بطش أحد من عباد الله بسبب قوّته وسلطته، فعليه أن يستحضر أن الله أشدّ قوةً وأخذًا، وهو سبحانه يفعل ما يشاء، في حين لا يملك غيره أن يفعل شيئًا إلاّ بما يقدّره الله، ويمنحه من قدرة وإمداد".

في ما يلي نص التدوينة:

‎"إذا كنت تخاف من الشدائد العظام التي تفوق كلّ تصوّر؛ مثل يوم البعث والنشور والحساب والعذابات المهولة الشاملة المقيمة في جهنم؛ فقل لمن أراد أن يسوقك إلى ذلك بملايينه وملياراته: دع أموالك ومنحك لك". ‎وإذا خفت على نفسك، وما تملك من عبدٍ من عباد الله -عزَّ وجلّ- لقوّته وبطشه فقل للنفس: اللهُ أشدّ قوةً وأخذاً، ويفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، والذي لا يملك أن يفعل شيئاً إلّا بإقداره وإمداده وقدره".

