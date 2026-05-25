عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي 25 أيار عيد المقاومة والتحرير.. المعادلة الذهبية صنعت النصر والتحرير

عين على العدو

صحيفة أميركية:
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

صحيفة أميركية: "إسرائيل" توسّع احتلالها داخل غزة

2026-05-25 10:06
81

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن "إسرائيل" باتت تُحكم سيطرتها على مساحة أكبر من قطاع غزة.

هذا؛ وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يوسّع، بشكل ملحوظ، رقعة الأراضي التي يسيطر عليها، حيث بات يستحوذ حتى الآن على نحو 59% من القطاع، بعد أن كان يسيطر على 53% عند بدء "وقف إطلاق النار"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "إسرائيل" حرّكت "الخط الأصفر" بضع مئات من الأمتار ليتقاطع مع طريق صلاح الدين، وهو الشريان الرئيسي لقطاع غزة الذي يربط شماله بجنوبه.

إضافةً إلى السيطرة على الأراضي، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن جيش الاحتلال يُعزز "خط المواجهة"، في وسط غزة، بخندق عميق وسواتر رملية عالية على امتداده، فيه ما لا يقل عن 7 مواقع جديدة، بعضها مُعبّد بالإسفلت، ويضم أكثر من 12 مبنى، عدا عن عشرات المواقع المنتشرة في أنحاء القطاع.


وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذا يأتي بالتوازي مع جمود عملية "السلام"، والتي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تواصل "إسرائيل" هجماتها. هذا الوضع، بحسب الصحيفة، خلق "حالًا من عدم اليقين" عند الفلسطينيين الذين ما يزالون يعيشون بين الأنقاض.

الكلمات المفتاحية
غزة الاحتلال
إقرأ المزيد
المزيد
مسؤولون صهاينة: الأميركيون لم يأخذوا بالاعتبار مصالحنا
مسؤولون صهاينة: الأميركيون لم يأخذوا بالاعتبار مصالحنا
عين على العدو منذ 21 دقيقة
عاموس هرئيل: التأثير
عاموس هرئيل: التأثير "الاسرائيلي" على خطوات ترامب تراجع
عين على العدو منذ 30 دقيقة
صحيفة أميركية:
صحيفة أميركية: "إسرائيل" توسّع احتلالها داخل غزة
عين على العدو منذ 3 ساعات
تصاعد القلق في مستوطنات الجليل...
تصاعد القلق في مستوطنات الجليل..."يديعوت أحرونوت": ما يجري كابوس مستمر
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
فلسطين منذ ساعتين
مسيرة تضامنية في كوريا الجنوبية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ولبنان وإيران
مسيرة تضامنية في كوريا الجنوبية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ولبنان وإيران
عربي ودولي منذ ساعتين
صحيفة أميركية:
صحيفة أميركية: "إسرائيل" توسّع احتلالها داخل غزة
عين على العدو منذ 3 ساعات
وقفة تونسية دعمًا لملحمة الصمود في مواجهة حصار غزة
وقفة تونسية دعمًا لملحمة الصمود في مواجهة حصار غزة
خاص العهد منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة