أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن "إسرائيل" باتت تُحكم سيطرتها على مساحة أكبر من قطاع غزة.

هذا؛ وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يوسّع، بشكل ملحوظ، رقعة الأراضي التي يسيطر عليها، حيث بات يستحوذ حتى الآن على نحو 59% من القطاع، بعد أن كان يسيطر على 53% عند بدء "وقف إطلاق النار"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "إسرائيل" حرّكت "الخط الأصفر" بضع مئات من الأمتار ليتقاطع مع طريق صلاح الدين، وهو الشريان الرئيسي لقطاع غزة الذي يربط شماله بجنوبه.

إضافةً إلى السيطرة على الأراضي، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن جيش الاحتلال يُعزز "خط المواجهة"، في وسط غزة، بخندق عميق وسواتر رملية عالية على امتداده، فيه ما لا يقل عن 7 مواقع جديدة، بعضها مُعبّد بالإسفلت، ويضم أكثر من 12 مبنى، عدا عن عشرات المواقع المنتشرة في أنحاء القطاع.



وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذا يأتي بالتوازي مع جمود عملية "السلام"، والتي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تواصل "إسرائيل" هجماتها. هذا الوضع، بحسب الصحيفة، خلق "حالًا من عدم اليقين" عند الفلسطينيين الذين ما يزالون يعيشون بين الأنقاض.

