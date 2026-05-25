كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي الشيخ الخطيب في عيد المقاومة والتحرير: نرفض أي مسار تفاوضي مباشر مع "إسرائيل"

مسيرة تضامنية في كوريا الجنوبية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ولبنان وإيران
مسيرة تضامنية في كوريا الجنوبية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ولبنان وإيران

2026-05-25 10:36
شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، يوم أمس الأحد (24 أيار 2026)، مسيرة تضامنية مع فلسطين، شارك فيها عشرات الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وهتفوا بشعارات مثل "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا العدوان على غزة ولبنان وإيران".

هذا، وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أن المشاركين في المسيرة طالبوا بإنهاء هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ورفضوا توسيع نطاق الحرب في المنطقة كي لا يمتد إلى إيران ولبنان. كما دعوا إلى وقف أي تدخل أميركي في الصراعات الدائرة في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط).

أُقيمت المسيرة في منطقة غوانغهوامون، في وسط سيئول. ورفع المتظاهرون لافتات تدين الحرب على غزة، وهتفوا بشعارات تؤيد إنهاء العمليات العسكرية ووقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني. كما أكد المشاركون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمدنيين المتضررين من تصاعد التوترات الإقليمية.

كذلك؛ ردد المتظاهرون هتافات مثل: "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا العدوان على غزة ولبنان وإيران". كما أدان المتظاهرون سياسات الولايات المتحدة الداعمة للكيان الصهيوني، وحذروا من أن استمرار تصعيد التوترات قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

لبنان غزة كوريا الجنوبية ايران
