شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، يوم أمس الأحد (24 أيار 2026)، مسيرة تضامنية مع فلسطين، شارك فيها عشرات الناشطين والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وهتفوا بشعارات مثل "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا العدوان على غزة ولبنان وإيران".

هذا، وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أن المشاركين في المسيرة طالبوا بإنهاء هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ورفضوا توسيع نطاق الحرب في المنطقة كي لا يمتد إلى إيران ولبنان. كما دعوا إلى وقف أي تدخل أميركي في الصراعات الدائرة في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط).

أُقيمت المسيرة في منطقة غوانغهوامون، في وسط سيئول. ورفع المتظاهرون لافتات تدين الحرب على غزة، وهتفوا بشعارات تؤيد إنهاء العمليات العسكرية ووقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني. كما أكد المشاركون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمدنيين المتضررين من تصاعد التوترات الإقليمية.

كذلك؛ ردد المتظاهرون هتافات مثل: "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا العدوان على غزة ولبنان وإيران". كما أدان المتظاهرون سياسات الولايات المتحدة الداعمة للكيان الصهيوني، وحذروا من أن استمرار تصعيد التوترات قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

الكلمات المفتاحية