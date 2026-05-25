عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي الانقلاب على خطاب القسم: «استراتيجية الأمن الوطني» نموذجًا

فلسطين

النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق

2026-05-25 10:57
85

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه لوقف إطلاق النار، في مناطق قطاع غزة، لليوم الـ228 من الاتفاق. إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، في عدوان "إسرائيلي" على القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب أحمد فرحات متأثرًا بجراح أُصيب بها، في قصف "إسرائيلي" سابق، على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين بنيران البحرية "الإسرائيلية" قبالة بحر مدينة غزة. كذلك أُصيب فلسطينيان في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة البشيتي، في حارة القساطنة في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" محيط منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة.

جدير بالذكر أنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 900، إضافةً إلى 2677 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 777 شهيدًا من تحت الأنقاض وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغ 72783 والمصابين 172779 .

الكلمات المفتاحية
غزة الاعتداءات الإسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
فلسطين منذ ساعتين
حماس: جرائم وخروقات الاحتلال المتواصلة انقلاب واضح على التفاهمات
حماس: جرائم وخروقات الاحتلال المتواصلة انقلاب واضح على التفاهمات
فلسطين منذ يوم
مزيد من الشهداء في غارات
مزيد من الشهداء في غارات "إسرائيلية" متواصلة على غزة
فلسطين منذ يومين
ارتقاء شهيد في رفح .. وحماس ترفض
ارتقاء شهيد في رفح .. وحماس ترفض "خريطة طريق ملادينوف" لمصلحة الرواية "الإسرائيلية"
فلسطين منذ يومين
مقالات مرتبطة
النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
النزف الفلسطيني مستمر في غزة.. شهداء وجرحى في مختلف المناطق
فلسطين منذ ساعتين
مسيرة تضامنية في كوريا الجنوبية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ولبنان وإيران
مسيرة تضامنية في كوريا الجنوبية للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ولبنان وإيران
عربي ودولي منذ ساعتين
صحيفة أميركية:
صحيفة أميركية: "إسرائيل" توسّع احتلالها داخل غزة
عين على العدو منذ 3 ساعات
القطراني تحت النار: حزام ناري يدمّر الحجر… وصمود الأهالي يواجه العدوان
القطراني تحت النار: حزام ناري يدمّر الحجر… وصمود الأهالي يواجه العدوان
خاص العهد منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة