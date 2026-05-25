يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه لوقف إطلاق النار، في مناطق قطاع غزة، لليوم الـ228 من الاتفاق. إذ أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، في عدوان "إسرائيلي" على القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب أحمد فرحات متأثرًا بجراح أُصيب بها، في قصف "إسرائيلي" سابق، على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين بنيران البحرية "الإسرائيلية" قبالة بحر مدينة غزة. كذلك أُصيب فلسطينيان في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة البشيتي، في حارة القساطنة في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" محيط منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة.

جدير بالذكر أنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 900، إضافةً إلى 2677 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 777 شهيدًا من تحت الأنقاض وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغ 72783 والمصابين 172779 .

